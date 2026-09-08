企業主管不懂AI怎麼帶團隊？ 東海大學前進泰國教台商用手機駕馭AI

東海校長張國恩(右)親赴曼谷，了解台商在AI導入、數位轉型、人才培育與企業接班上的需求。（東海大學提供）

生成式AI快速進入企業日常，主管如果還不了解AI（人工智慧），又該如何帶領團隊？台灣東海大學宣布，9月26日起將在曼谷推出「手機AI應用學分班(泰國 班)」，為台商推出「手機就能學、零程式也能上手」的AI實務課程。

進修推廣處處長許書銘指出，希望藉此降低管理者學習AI的門檻，讓台商主管們不必先成為工程師，也能理解AI、善用AI，進一步帶領團隊藉導入AI讓工作現場增色。

今年6月，東海大學校長張國恩親赴曼谷，與當地台商、企業人士及產官學界交流，直接了解海外企業在AI導入、數位轉型、人才培育與企業接班上的需求，學校看到在泰國AI浪潮下企業真正面對的問題，已不只是技術升級，更是管理配套與人才能力的升級。

「不是每一位主管都要成為AI工程師，但主管必須知道怎麼駕馭AI。」張國恩表示，他看見主管對AI的焦慮，AI正在重新改變企業人才的競爭方式。未來真正拉開差距的，未必是誰懂得最多技術名詞，而是誰能把自己的專業與AI結合，把AI轉化為工作效率、管理能力與企業競爭力。

東海大學管理學院新任院長林修葳則指出，生成式AI帶來的改變及於醫師、律師、程式設計師、專業經理人。管理者不只是「多一項工具」，現今企業決策、協作與人才引導方式將被改寫。

過去主管的加值很大一部分來自經驗、資訊；進入AI時代後，主管更重要的能力，是如何提交AI正確指引、判讀AI提供的資訊，並洞察哪些案子宜託付AI、哪些任務人腦加AI會如虎添翼、哪些工作放任AI會鬧笑話。

不會寫程式？先拿出手機。許書銘說，東海在與企業人士交流過程中發現，不少主管並非不知道AI重要，而是「不知道怎麼開始」。因此，東海這次直接把AI學習門檻降到「一支手機」。

許書銘說，東海大學規劃9月26日起在曼谷推出「手機AI應用學分班(泰國班)」，以手機操作為主，即使沒有程式設計基礎也能上手，並透過實體教學搭配後續線上學習，讓企業主管從日常工作情境開始理解AI。

許書銘說，當主管親自使用過AI、理解AI的優勢與限制後，才有能力判斷哪些工作適合導入AI、哪些決策仍必須由人負責，更能進一步帶領部門重新設計工作流程。

不同於完整學位教育，這次東海希望透過「一支手機就能開始」的AI實務學習，讓沒有資訊背景的企業人士，也能跨出AI應用的第一步，結業時能傲視群雄。

東海泰國教育中心主任謝宗順表示，從6月張國恩校長赴泰與300位台商面對面交流，到9月AI實務課程進入曼谷，東海希望建立「先走進產業聽需求，再把大學教育變成解決方案」的海外高教模式。

這次規劃「手機就能學、零程式也能上手」的AI實務課程，就是希望回應企業第一線最直接的人才需求。

進修推廣處長許書銘表示，東海將在曼谷推出「手機AI應用學分班(泰國班)」。（東海大學提供）