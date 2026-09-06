黃仁勳看Astra：AGI已經到來 下一步40萬顆GPU上線

OpenAI上周四發表Astra，宣稱這是全球「最聰明、也最符合人類意圖的模型」。（路透）

Nvidia輝達 (另稱英偉達)執行長黃仁勳 周日透過X平台，恭喜OpenAI團隊推出最新、也是目前最強大的模型Astra，更引人矚目的是，他直言「通用人工智慧（AGI）已經到來」。

AGI通常是指能力媲美甚至超越人類的AI模型，但目前並沒有明確一致的定義。

黃仁勳也特別指出，Astra是使用輝達晶片訓練。他在X發文說：「從ChatGPT、o1到Astra，只花了四年。AGI已經到來。恭喜OpenAI團隊。」

黃仁勳在X貼文還透露，接下來將有更多運算資源上線。他說：「下一步將有40萬顆GPU上線。」

OpenAI上周四發表Astra，宣稱這是全球「最聰明、也最符合人類意圖的模型」，能以無可比擬的速度、準確度和判斷力，處理要求最高的專業工作。

OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）周四在記者會上也說：「歡迎來到AGI時代。」

AGI是artificial general intelligence的縮寫，這個概念雖然界定模糊，卻已成為各大尖端AI實驗室追求的主要目標。

OpenAI把AGI定義為「高度自主、能在大多數具有經濟價值的工作上勝過人類的系統」。OpenAI宣稱Astra是研究上的重大突破，也代表人類能交由AI代勞的工作將出現重大轉變，本周起陸續開放客戶使用。

布羅克曼表示，他認為未來回頭來看，可能會認為AGI就是「大約在這個時候出現，而我認為可能就是這個模型」。他說：「就我個人而言，我確實認為我們已經到了。」

不過，OpenAI執行長奧特曼最近接受「Sources」Podcast訪問時，對AGI這個說法較為保留。他說，AGI充其量只是「一個定義非常糟糕的詞。我本來甚至想說，它就像一個無關緊要的行銷用語。」

OpenAI、Meta、Anthropic和Google等尖端AI業者，近年愈來愈仰賴輝達製造的先進晶片。OpenAI今年3月公布募資消息時，更稱輝達是「我們基礎設施的根基」。

OpenAI當時說：「我們的模型訓練系統，以及大部分推論系統，目前仍以輝達GPU運行。」