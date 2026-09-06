蘋果進入「特納斯時代」庫克交棒卻不退場

蘋果執行長庫克(右)和當時的硬體工程資深副總裁特納斯(左)，兩人於7月27日出席在加州洛杉磯學院博物館舉行的蘋果電視影集「泰德拉索」第四季首映。 （路透）

蘋果新任執行長特納斯 才剛接掌公司，就準備進一步挖掘App Store獲利潛力，但這項策略似乎也成為蘋果老將席勒（Phil Schiller）退居幕後的原因之一。彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）披露，特納斯和服務事業主管庫伊（Eddy Cue）希望提高App Store利潤率，並從平台創造更多經常性收入；席勒則擔心，這麼做只會進一步惹惱開發商和各國政府，因此不想捲入其中。

席勒現年66歲，長期負責App Store和蘋果新品發表活動。葛曼指出，席勒不是因為年紀到了想退休 ，他放手的是蘋果一個非常重要、非常賺錢，也非常難管的事業。

據了解，席勒和特納斯、庫伊並未因此爆發內部衝突，但對App Store下一步如何提高獲利顯然看法不同。席勒卸任後仍留在蘋果，負責未具體說明的特別專案，也將有更多時間投入慈善事業和陪伴家人。

這項人事變動也是蘋果高層世代交替的一環。原財務長梅斯特里（Luca Maestri）也已卸下公司服務業務職務，轉往Apple University擔任講師。葛曼已預估，蘋果目前管理團隊未來幾年可能有多達半數成員離開，迫使特納斯大幅改造領導班底。

不過，特納斯雖開始打造自己的蘋果，原執行長庫克 短期內仍不會淡出。庫克轉任執行董事長後，預料將繼續處理和白宮、北京的關係，以及記憶體短缺等重要事務，並在Apple Park另設辦公室。

從庫克的新薪酬看來，執行董事長不只是掛名職位。他明年底薪為200萬美元，2027年限制型股票目標價值達4500萬美元；特納斯則為300萬美元底薪和5500萬美元股票獎酬。相較之下，蘋果前任非執行董事長李文森（Art Levinson）去年從蘋果獲得的全部報酬不到56萬美元。

蘋果9日舉行新品發表會，也將進一步凸顯權力交接。葛曼表示，庫克預料會坐在貴賓席觀看活動，但不會出現在新品發表影片中。隨著折疊iPhone等新產品登場，蘋果顯然要把舞台正式交給特納斯。