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魔鬼終結者vs.原子小金剛？民調揭3原因亞洲更愛AI 指美國應向亞洲學習

編譯湯淑君／綜合外電
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歐美媒體灌輸民眾機器人很恐怖的觀念，電影「魔鬼終結者」即為一例。（路透）
歐美媒體灌輸民眾機器人很恐怖的觀念，電影「魔鬼終結者」即為一例。（路透）

益普索（Ipsos）民調顯示，僅33%的美國和法國選民對人工智慧（AI）感到興奮，英國比率也只有29%。但亞洲情況截然不同，中國、新加坡南韓和日本的比率分別為83%、61%、74%和47%。為何差距如此之大？可從人口、文化、政策三方面試著解釋。

人口結構是因素之一。亞洲社會高齡化，勞動力日益萎縮。但這不能解釋問題的全貌，因為民調也顯示，亞洲受訪者認為工作將被AI取代的占比，其實遠高於美國。

文化是更重要的因素。如同美國，中國也是「工程國家」，十分敬重科學。同時，日本媒體文化總是給機器人和AI正面評價，著名動漫系列「原子小金剛」（Astro Boy）大受歡迎，即可一例。機器人被描繪成可愛的人類朋友。

反觀歐美媒體，一直灌輸民眾機器人恐怖的觀念。最明顯的例子就是電影「魔鬼終結者」。這也反映出其他差異。猶太-基督教二元劃分「有生命」的動物和「無生命」的物體，傳統上認為只有人類有靈魂。依此推論，人形機器人理應顯得有威脅性。

對照下，日本「神道」文化視自然萬物為神祇，即使是石頭這類物體也有神靈存在。這鼓勵社會大眾接受人形機器人。

政府政策更重要了。許多日本企業主管把訓練員工AI技能視為己責，例如，三菱重工就推出周詳的訓練計畫。新加坡政府也推出大規模訓練計畫。在中國，政府強調AI的實用性，並加強宣導讓消費者和企業因應AI時代來臨。

但在美國，有關AI的宣傳聚焦於新的AI模型，以及建置AI基礎設施。縱有沃爾瑪（Walmart）等一些公司提供員工在職訓練，整體而言，擁抱AI技術的重擔還是落在個人身上，政府、科技巨頭或大專院校沒幫上什麼忙。難怪選民會覺得恐懼，從全美各地紛紛湧現反對蓋AI資料中心的抗議潮，可見一斑。

所以，美國領導人若想平息抗議聲浪，應該向亞洲學習。科技界應協力出資贊助大規模訓練計畫，並努力展示AI的實用益處，例如提供免費工具填補老人照護的人力缺口。政府也該助一臂之力，包括督導大型科技公司，讓創新是與民眾合作促成，而不是要對他們不利，比方說，奪走他們的飯碗。

精華 FAQ

  • 益普索民調顯示，美國與法國僅有33%選民對AI感到興奮，英國更只有29%；相較之下，中國、新加坡、南韓與日本分別達83%、61%、74%和47%，差距相當明顯。

  • 文章指出人口高齡化、重視科學的文化，以及更積極的政府政策，都是亞洲較接受AI的原因；其中文化與政策影響最大，讓民眾較容易把AI視為工具而非威脅。

  • 作者認為美國應仿效亞洲，由政府、企業與大學共同投入訓練與宣導，並展示AI在照護等領域的實用價值，讓創新與民眾合作，而不是把風險全丟給個人承擔。

民調 新加坡 南韓

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