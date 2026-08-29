專家之眼／從人形機器人運動會談非人形機器人

第2屆世界人形機器人運動會8月22日在北京國家速滑館「冰絲帶」開幕，圖為機器人入場彩排。（記者陳宥菘／攝影）

全球針對以人形機器人 為競賽主體之國際綜合性科技體育賽事，繼2025年首度由北京市人民政府、中央廣播電視總台、世界機器人合作組織以及亞太機器人世界盃 國際理事會，聯合主辦世界人形機器人運動會（WHRG：World Humanoid Robot Games）後，今年8月22日至26日再度於北京舉辦第二屆世界人形機器人運動會。

同時在2025年8月17日首屆世界人形機器人運動會閉幕式上宣告成立之世界人形機器人運動聯合會（WHRGF：World Humanoid Robotics Games Federation）亦順勢藉由第二屆世界人形機器人運動會，對外公開展示該會針對人形機器人運動賽事所建立之競賽規則與安全規範，積極透過相關競賽活動、科普教育與展覽項目，結合產官學三方合作，向各國高等院校、科研機構、產業體系以及投資集團，說明介紹建構全球人形機器人產業生態願景。

為何中國大陸鎖定人形機器人發展相關產業，其主要考量係著眼於人形機器人能夠適應當前社會各項基礎設施規格，此等設施係配合人類身體結構所設計與建造，為使人形機器人能夠順利搭配此等環境規格，並且讓其使用者能夠安心接受，因此才依循仿生學理念與規則，設計製造可與人類共生並存，但卻具備更強耐力與能力，能夠處理多樣化與非標準化勤務，更可承擔高體力強度與長時間重複性勞動之人形機器人。

如今隨著前述賽事落幕，多項紀錄獲得突破，吾人其實必須反思，透過此種賽事活動過程，能否讓參與競技各個高等院校、科研機構以及產業組織，在科學技術層面上獲得成長，並且未來能讓人形機器人更妥善發揮其所預定職能，提升其工作效率與品質？此等運動賽事項目設計與規畫挑戰究竟是與人形機器人所應具備能力與能量，能否存在必然之因果理則關係？

讓吾人回到人類社會最初發展機器代工，然後再追求自動控制性能提升，並隨著資訊科技爆炸性發展，結合人工智慧、無人機具以及自主管控後，科技界發展出多種機器人，不論其外貌是否具備人形，開始分別在高溫（蒸氣或火焰）、缺氧、汙染（有毒氣體或物質、核輻射）、狹窄空間、危險（高空或寒冷）以及高噪音等人類難以生存活動環境下，取代人類執行各種勤務與承擔各類工作。

當然還有更多不具完整人形之機器臂工具機，在各個生產線取代技術勞工完成多種生產工序。甚至還有各種非人形機器人開始在人類周遭環境內現身，執行自動清掃、輸送餐飲、藥品、醫學檢體以及危險物品各類職能。嚴格說來，非人形機器人其所能夠發揮職能領域與承擔勤務範圍，絕對不會比備受關注，並且成為社會焦點之人形機器人相對遜色。

未來是否有可能會組織並且舉辦非人形機器人運動賽事呢？就目前非人形機器人除製造業生產線所使用機器臂工具機具有高度類似性外，多半非人形機器人都是高度客製化產物，基本形體與外觀大不相同，因此如何為其設計運動賽事項目，確實是存在相當難度與挑戰。

舉例來說，能夠在狹窄環境內執行電焊作業之非人形機器人，專為造船工業所設計規格，其實就會與適應建築工地與建造大型鍋爐或原子爐等密閉結構體，能夠執行接近密閉並且極度狹窄空間內電焊作業之非人形機器人差異甚大，整體外觀亦根本無法想像到其工作性質其實相當類似。此外在高空纜線檢查是否破損之非人形機器人，對比在高壓電塔上實施清潔作業之非人形機器人，儘管工作環境條件高度類似，但整個設計規格與外觀構造亦是天差地別。

因此配合人形機器人運動賽事，納入非人形機器人功能展示作為表演項目或許可行，但能否設計出某種競技項目，讓非人形機器人藉由此種競技項目展示其作業能力，恐怕確實是難以樂觀期待。但是讓知識菁英與普羅大眾能夠理解到非人形機器人，在人類社會其實亦有廣泛運用空間，不要受到引人矚目之人形機器人運動賽事誤導，因此產生認知偏見與盲點，確實是值得各方關注。

最後就要提醒，透過運用機器人取代人類，其實就是讓許多勞動者喪失工作機會，如何妥善安排此等失業勞工順利轉任其他職缺，這是產官學界必須共同面對之社會問題。誠然廣泛運用機器人確實是有可能創造新類型就業機會，但如何順利將失業者與新職缺相互媒合，其實更是嚴肅挑戰。

當然若是某種類型職缺，因為社會轉型與勞動條件不理想，預期在未來將會大量缺工，諸如造船業焊工與農場採收工，此時及早因應，發展出機器人代工，就會具備明顯利基與商機。總而言之，人類社會無法阻止機器人進入生活周遭，如何能與機器人共生共存，其不僅是科技問題，更存在經濟挑戰與社會因素，請問各位是否已經開始前瞻思考未來呢？