AI跑太快、人類還沒準備好 蓋茲發12頁長文 五大警告一次看

蓋茲周三在個人網站發表長達12頁的文章警告AI帶來的風險。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蓋茲警告AI發展過快，政府與社會都尚未準備好因應。

蓋茲警告AI發展過快，政府與社會都尚未準備好因應。 重點二： 他認為白領與藍領工作都將被AI快速衝擊，失業風險升高。

他認為白領與藍領工作都將被AI快速衝擊，失業風險升高。 重點三：蓋茲主張對AI運算與機器人課稅，並建立國際監管規範。

微軟 （Microsoft ）共同創辦人蓋茲 （Bill Gates）警告，AI正以「快得令人難以置信」的速度改變社會，即使一切發展順利，人類仍將迎向史上罕見的最動盪時期。科技業者卻只顧加速競賽，政府及社會也沒有準備好因應大規模失業、網路攻擊、假訊息及人際關係改變等衝擊。

蓋茲周三在個人網站發表長達12頁的文章。他寫道：「即使在最好的情況下，進入AI新時代的過程，也將是人類史上數一數二的動盪時期。現在，我們卻沒有為此做好準備。我看不到領導人、專家及各個社區正充分面對這些挑戰的證據。」

這篇文章的語氣，遠比蓋茲2023年談論AI時嚴肅。蓋茲當時曾說，他對AI革命的期待，不亞於個人電腦及網際網路問世。這次他仍肯定AI可促進能源、醫療、農業及教育發展，卻把更多篇幅放在失控風險。

他直言：「我們根本沒有協助社會平順進入AI時代的計畫。」

茲列這篇文章五大重點如下：

1. AI跑得太快 政府跟不上

蓋茲指出，個人電腦花了約20年才大幅改變工作方式，因為企業須購買新硬體及軟體，電腦也要等到價格下降才會普及，員工還得學習操作。

AI面臨的障礙少得多。可在現有裝置上運作，使用自然語言與人溝通，也能利用人類相同的教材及資料學習。

蓋茲說：「我們不必適應AI，因為AI會適應我們。」

他通常希望創新愈快愈好，如今卻希望世界能享受AI的好處，同時放慢發展速度，爭取時間降低風險。但各國競爭及企業獲利誘因正推動AI加速前進，全球共同減速幾乎不可能。

蓋茲認為，政府不能等到危機爆發後才採取行動，現在就應建立監管機構、加強部會協調及訂定國際規範。

他也準備向美國國會議員提出警告：「你們現在還有機會採取行動，趕在失業率大幅上升、社區受到傷害及民眾信任流失之前。」

2. 白領與藍領工作都將迅速受到衝擊

蓋茲認為，AI造成的失業不同於經濟衰退或過去的自動化。被AI取代的工作可能永遠不會回來，入門及中階職位尤其危險。

銷售、客服、軟體工程及律師助理可能最先受到衝擊，接下來還會擴及貸款審查、資料分析及病患初步分類。靈活度更高的機器人若在本世紀20年代結束前普及，營造及旅宿等勞力工作也將面臨競爭。

蓋茲寫道，AI一旦能準確完成工作，「便可在無人檢查的情況下自行運作，而企業也會有充分的經濟誘因讓它這麼做」。

他警告，只要一家公司利用AI裁減人力、降低成本，競爭對手便會跟進。「等到人已經失去工作或就業不足，才開始處理問題，就太遲了。」

蓋茲說，過去工廠關閉後，不少地方的鴉片類藥物致死人數都隨之增加。蓋茲說：「試想，如果全國白領及藍領勞工都承受同樣壓力，後果會如何。」大量失業也意味政府必須建立更健全的社會安全網。

3. AI讓攻擊、詐騙及監控更加容易

蓋茲警告，AI可讓技術能力有限的人製作惡意軟體、武器及其他危險工具。詐騙、深偽影像、假訊息及大規模監控，也會更常出現在日常生活中。

AI可協助企業找出軟體漏洞，也可協助攻擊者利用同一個漏洞。醫院、銀行、供水系統、電網及政府福利系統都可能成為攻擊目標。

AI雖可加速研發救命藥物，也可能降低設計危險病原體的門檻，並使自主武器、群眾監控及操弄輿論變得更便宜、更有效率。長期而言，能力強大的AI系統甚至可能違背設計者的意圖，使人類逐漸失去控制。

4. 人類最不能失去判斷力的時候

蓋茲也擔心，AI陪伴工具永遠在線、總是順從，還能迎合使用者喜好，可能使人上癮，也讓人逃避雖然不舒服、卻有助培養社交能力的真實互動。

他尤其關注兒童。從不反駁孩子的AI夥伴，就像一座「受到保護的溫室」，可能妨礙孩子培養韌性及人際能力。AI雖能協助學習，若把困難的思考工作全交給AI，也可能削弱獨立判斷能力。

蓋茲寫道：「這是人類最不能失去批判思考能力的時候。在深偽內容及假訊息都能為個人量身打造的時代，分辨真假的能力已是不可或缺的生存技能。」

5. 對AI運算及機器人課稅

蓋茲主張，政府應對AI運算用量及機器人課稅，減少企業急於以機器取代人力的誘因。相關稅收可用來協助失業者重新接受訓練、強化社會安全網，也可彌補就業人口減少後流失的所得稅收入。

他還提出「人類專屬」（Human Reserved）概念，即使AI有能力完成某些工作，社會仍可決定保留給人類。部分職位可能因從業者難以轉業而需要保護，另一些工作則需要人類的同理心及照顧。

蓋茲也呼籲各國共同訂定AI規範，美國及中國大陸尤其必須合作。他把這項工作比擬為全球過去對核武、航空安全及臭氧層保護所做的協調。

蓋茲表示，個人投資收益將捐給蓋茲基金會，AI也將協助基金會加快推動醫療、農業及教育工作。