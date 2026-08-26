Apple秋季發表將於9月9日登場 「驚喜耀現」暗示新機亮點

蘋果秋季發表會將於9月9日登場。(Apple提供)

果粉引頸期盼的年度科技盛事正式敲定！蘋果稍早向全球媒體發出秋季發表會邀請函，預告將於9月9日在蘋果總部Steve Jobs Theater舉行實體特別活動，全球各地的消費者也可透過蘋果官網與Apple TV App同步收看線上直播。

本次邀請函主視覺以柔和藍色為底，中央蘋果標誌散發出璀璨的虹彩光暈，並以「Surprise and Shine」、中文版則是「驚喜耀現，開新篇」為題。根據先前預測，「開新篇」極可能暗示傳聞已久的首款摺疊螢幕iPhone 即將震撼亮相，主打頂級旗艦定位並帶來全新的形態互動體驗；而「耀現」的光芒設計，則被視為新機外觀金屬質感升級與相機光學技術突破的視覺隱喻。

根據外媒預測，今年秋季發表會可能一改往例，優先發表高階iPhone 18 Pro系列旗艦陣容，新機預計搭載台積電第2代2nm製程的A20 Pro晶片，記憶體升級至12GB以全面釋放Apple Intelligence的生成式AI功能，相機系統更傳出有望導入革命性的可變光圈設計。此外，Apple Watch Series 12與Apple Watch Ultra 4預料也將同步登場，換上新一代晶片以強化能效與專業健康追蹤。