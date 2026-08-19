Cerebras推新運算系統CS-4挑戰Nvidia AI回應速度號稱快數倍

AI晶片公司Cerebras Systems。（路透）

人工智慧（AI）晶片新創公司Cerebras Systems推出一款搭載自家晶片、運算速度更快的新運算系統，並表示這項產品將進一步拉大相較於Nvidia輝達 (另稱英偉達)設備的效能優勢。

Cerebras周二在舊金山 舉辦的場合上表示，這款名為CS-4的運算系統目前正供少數客戶試用，第3季將擴大供應。CS-4的速度將是前一代產品的數倍；Cerebras早先已宣稱，上一代系統的回應速度快於採用輝達主流處理器的設備。

產品升級是Cerebras挑戰輝達AI資料中心硬體市場的重要一步。Cerebras今年首次公開發行股票（IPO），規模仍遠不及輝達，但目標是明年營收增加至三倍。Cerebras股價自5月上市以來上漲19%。

Cerebras有兩大事業，一是銷售搭載自家晶片的運算系統，另一項則是提供採用自家技術的資料中心運算量能。兩者都著眼於AI基礎設施支出快速增加帶來的商機。

執行長費德曼（Andrew Feldman）及其他主管在活動中展示新硬體，並表示生成AI結果的速度是採用輝達設備的數倍。

Cerebras把快速生成結果視為主要競爭優勢。該公司表示，大型晶片可容納支撐AI模型運作的所有數值，不必再透過連線存取記憶體晶片，因此能大幅加快運算速度。

CS-4也能搭載預定明年推出的新一代晶片，並採用改良的冷卻系統，可容納三個Cerebras現有處理器，並以更高速度運作。

費德曼說，Cerebras從先前產品吸取經驗，採用容易升級的模組化設計，也能依需求調整，搭配更多種類的外部系統。

新設計也有助Cerebras滿足快速增加的需求。CS-4不需使用目前供應短缺的記憶體晶片，採用的製程技術也較容易取得，有助這家加州公司加快部署系統。