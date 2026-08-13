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DeepSeek V4 Pro發布不到24小時撤下 疑低級錯誤、繪製翻車

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DeepSeek V4 Pro正式版突遭撤回。（取材自界面新聞）
DeepSeek V4 Pro正式版突遭撤回。（取材自界面新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：DeepSeek V4 Pro上線不到24小時便被悄悄撤下。
  • 重點二：官方宣稱跑分逼近Fable 5，實測卻傳出翻車。
  • 重點三：外界懷疑部署出錯或模型本身能力不如預期。

中國AI公司「深度求索」（DeepSeek）12日深夜在萬眾期待中，低調上線DeepSeek V4 Pro正式版，官方公布的基準測試分數一度直逼Fable 5等頂級大模型，引發全網狂歡。但官網沒多久又突然悄悄地撤下了V4 Pro正式版，距離發布時間前後不到24小時，讓全網炸鍋。據網友和多個自媒體猜測，應是許多用戶實測發現其實際性能遠遜於宣傳，不僅出現低級邏輯錯誤和繪製翻車，實測表現甚至不如輕量版的V4 Flash，嘲諷DeepSeek V4 Pro是史上最短命大模型。

DeepSeek 12日深夜推出旗艦模型V4 Pro正式版，版本更新為DeepSeek-V4-Pro-813，並已在App、Web及API上線。據DeepSeek公布測試數據，新模型在多項智能體（或稱AI代理，Agent）測試中逼近美國Anthropic旗下旗艦模型Claude Fable5，部分項目甚至反超；價格方面，每百萬Token輸出價格為6元人民幣（約0.88美元），約為Fable 5的六十分之一。

測試數據顯示，在衡量模型於終端環境自主操作與問題排查能力的Terminal Bench2.1測試中，V4 Pro取得87.9分，與Fable5的88分僅差0.1分。在AI安全智能體基準測試CyberGym，以及智能體基準測試AutomationBench中，V4 Pro的成績則超越Fable5。

DeepSeek V4 Pro正式版上線，官方還宣基準測試分數直逼Fable 5等頂級大模型，立即引發全網狂歡。然而不到24小時便口碑大逆轉，有許多用戶實測發現其實際性能遠遜於宣傳，所謂對標Fable 5等頂級模型實際得分與中端模型持平，部分場景甚至不如Flash版本，更遑論對標行業頂尖水平。且在部分前端圖像與經典極簡基準測試（如「鵜鶘騎車」SVG或部分圖形渲染 Demo）出現低級邏輯錯誤或繪製翻車。

不過也有用戶說，實測後在複雜全棧、多風格卡片及長周期Agent工程任務上，其整體表現與跑分大幅提升仍有一定水準。

據報導，疑似是官方看到了用戶實測反應， DeepSeek官網又悄悄地撤回了V4 Pro正式版，官網首頁的發布橫幅被悄然撤下，唯模型列表頁仍保留著「DeepSeek-V4-Pro-0813」的名稱與定價信息。截至13日，DeepSeek官方未發布任何說明或回應，全程沉默。

有自媒體猜測，可能是部署環節出錯，線上實際調用的仍是Flash模型而非Pro正式版；也有人擔心V4 Pro本身能力就如此了。有網友嘲諷DeepSeek梁文鋒在一天之內從「梁聖」又變成了「梁子」，「是V4 Pro自己把自己發布出來了嗎？」、「發錯版了？」。

精華 FAQ

  • 報導指出，官網上線後不久即有大量用戶實測，發現其實際表現遠低於宣傳，甚至出現低級邏輯錯誤與繪圖翻車，因此官網疑似悄悄撤回正式版。

  • DeepSeek宣稱V4 Pro在多項智能體測試中可逼近甚至超越Claude Fable 5，且每百萬Token輸出價格僅6元人民幣，約為Fable 5的六十分之一。

  • 有自媒體猜測可能是部署環節出錯，線上實際調用的仍是Flash模型；也有人認為是V4 Pro本身能力有限。官方截至13日仍未公開說明。

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