我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普堵生育旅遊催生假結婚 華人「商婚」價碼飆至15萬元起

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

Google成長最快產品 Gemini每月活躍用戶數破10億

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新旗艦模型Gemini 3.5 Pro原定6月推出，但至今仍未發布。(路透)
最新旗艦模型Gemini 3.5 Pro原定6月推出，但至今仍未發布。(路透)

美國科技巨擘Alphabet與旗下公司谷歌Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）11日宣布，Google人工智慧（AI）助理Gemini每月活躍用戶數已破10億。

法新社報導，皮查伊在社群媒體上發文說「這是我們歷來成長最快的產品」，也是第14個用戶數達到10億大關的產品。

Google是根據旗下生態系統中使用Gemini應用程式的人數算出這項里程碑。Alphabet上週剛歷經AI研究實驗室Google DeepMind重大人事調整。Google DeepMind負責設計Gemini模型。

曾獲諾貝爾化學獎的哈薩比斯（Demis Hassabis）近期淡出Google DeepMind日常管理工作，同時也有多位頂尖研究人員離職，包括近30年來一直是團隊工程核心人物的狄恩（Jeff Dean）。

最新旗艦模型Gemini 3.5 Pro原定6月推出，但至今仍未發布。與此同時，競爭對手已推出多款被視為更強大的模型，尤其是在生成電腦程式碼方面，這目前是業界獲利最豐厚的領域。

Gemini Google 谷歌

上一則

亞馬遜會員狂推「水煮蛋神器」 免計時還超好剝殼

下一則

驗DNA竟有9手足 婦產科醫用自己精子替病人授孕 受害者：像被性侵

延伸閱讀

Google人工智慧部門高層人事大地震 他一走股價重挫4%

Google人工智慧部門高層人事大地震 他一走股價重挫4%
Google AI部門多名大將出走 市場憂領導地位不保

Google AI部門多名大將出走 市場憂領導地位不保
AI生成假影像疑慮 Google地球新功能急下架

AI生成假影像疑慮 Google地球新功能急下架
Gemini Spark來了 AI代理全天候幫你完成繁瑣工作

Gemini Spark來了 AI代理全天候幫你完成繁瑣工作

熱門新聞

旅程結束後別急著丟棄登機證，之後還可能派得上用場，丟棄紙本登機證時也要注意，建議以安全方式銷毀避免個資外洩。登機證示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Aibek Skakov ）

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

2026-08-05 19:25
酪梨是一種非常百搭的食材，無論做成味噌湯或餃子等日常料理，都能充分享受濃郁綿密的口感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ivan Vi）

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

2026-08-06 22:25
近期網友票選最喜愛的「軍裝美男」，左為「九門」陳偉霆、右為「這一秒過火」張凌赫。(取材自豆瓣)

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

2026-08-07 20:25
網友指稱美國餐飲消費減少，主因是外食太貴加上小費增加。示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

2026-08-09 20:25
很多人做炒蛋時會加牛奶，但名廚波登和貝潘炒蛋時都不加任何液體，因為會稀釋蛋的味道。炒蛋示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Alfredo Alvarado）

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

2026-08-09 22:25
買冷凍蝦時建議不要買被厚厚冰霜覆蓋或凍成一大團的蝦子，因為那代表蝦子的存放方式不當。冷凍蝦示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ Deane Bayas ）

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

2026-08-08 22:25

超人氣

更多 >
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG

八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天
經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」

經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」