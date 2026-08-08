專家之眼／AI將帶領人類走向「類共產主義」嗎？

特斯拉與SpaceX執行長馬斯克。（路透）

特斯拉 與SpaceX 創辦人馬斯克近年多次預言，AI與人形機器人 的快速發展，可能在未來5-10年間徹底改變人類社會。當大量工作由AI與機器人完成，人類是否工作，或將逐漸成為一種選擇，而不再是維持生存的必要條件。

馬斯克因此提出「普遍高收入」（Universal High Income）的概念。這不同於只保障基本生活的「全民基本收入」，而是指在AI大幅提高生產力、商品與服務極度充裕的情況下，多數人都能享有相對富裕的生活。按照這一樂觀情境，貧困將因科技創造出前所未有的物質豐富而消除。

這種未來圖像，與馬克思（Karl Marx）所描述的共產主義理想確有若干相似之處。傳統共產主義認為，當生產力高度發達、物質極大豐富之後，人類便可能擺脫匱乏與被迫勞動，社會分配也可逐漸由「按勞分配」走向「各盡所能、各取所需」。AI與機器人的普及，似乎正為這種理想社會提供過去所欠缺的技術基礎。

尤其，過去共產主義實踐的一大困境，在於理想與生產能力之間存在巨大落差。物資短缺時，平均分配容易變成平均貧窮；資訊不足時，中央計畫也難以掌握複雜的供需變化。如今，AI可以即時分析龐大資料、預測需求、配置資源並協調物流，機器人則能投入製造、農業、運輸、照護與服務業。從技術層面而言，人類確實比過去更接近物質充裕的社會。

然而，真正的關鍵，在於AI、資料、演算法、晶片、算力與機器人的所有權，以及AI所創造的財富如何分配。若這些新時代的生產工具集中於少數科技巨頭，初期確實可能造成財富與權力高度集中，多數人則因工作被取代而失去收入與議價能力。但這種極端集中也存在一項難以迴避的矛盾：如果大多數人失去收入與購買力，那麼AI與機器人大量生產的商品與服務，最終要推銷給誰？

因為市場經濟不只需要生產，也需要消費。企業可以利用AI降低成本、增加產量，卻無法長期面對一個缺乏有效需求的社會，尤其機器人不需消費。當生產能力持續擴張，商品過剩、企業虧損、經濟危機與社會動盪都可能隨之出現。因此，即使不是出於共產主義理想，而只是為了維持市場運作、企業獲利與政治穩定，政府與科技企業也必須將AI創造的部分財富重新分配給社會大眾。

這種分配未必採取傳統公有制，也可能透過普遍高收入、全民基本收入、公共持股、機器人稅、AI紅利、縮短工時，以及教育、醫療與住房等公共服務來實現。未來制度或許仍保留市場、私有財產與企業競爭，卻在分配方式上逐漸走向社會共享與按需保障。

因此，馬斯克所描繪的社會具有相當現實基礎。當AI大幅取代人類勞動，廣泛分配收入不只是公平問題，也將成為維持消費需求與經濟循環的必要條件。AI社會未必是傳統意義下的共產主義，而可能形成一種結合高度自動化、市場經濟與普遍社會分紅的「類共產主義」或「後資本主義」體制。

當然，人類即使不必工作，也未必自然獲得幸福。工作除了帶來收入，也提供身分認同、社會關係、生活秩序與成就感。當AI接管大部分職業後，人類必須重新思考，人的價值究竟來自生產，還是來自創造、學習、關懷、家庭與公共參與。當工作謀生變成選項，此時嗜好將日益重要，除物質層面的內涵之外，哲學與宗教的需求將大幅增加。

總之，AI革命不只是產業升級，更可能帶來社會制度的根本轉折。科技可以創造富裕，卻不會自動創造公平；AI可以提高生產力，卻無法替人類決定正義。未來究竟是普遍富裕，還是極端不平等，取決於人類能否建立兼顧生產、分配、尊嚴與自由的社會新契約。

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