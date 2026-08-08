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OpenAI示警新模型恐具關鍵資安能力 收緊研發管控

中央社／ 華盛頓7日電
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OpenAI無法排除即將推出的人工智慧（AI）模型「Astra」具備的「關鍵」網...
OpenAI無法排除即將推出的人工智慧（AI）模型「Astra」具備的「關鍵」網路安全能力，已暫停部分內部開發作業。（路透）

OpenAI今天表示，由於無法排除即將推出的人工智慧（AI）模型「Astra」具備的「關鍵」網路安全能力，因此已暫停部分內部開發作業，並啟動安全防護機制。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，上述聲明是AI開發商首度公開因安全疑慮暫緩模型研發的案例之一。此前一連串失控事件已引起網路防禦專家及AI安全研究人員的警覺。

根據OpenAI的安全準則，AI模型若能自行辨識並利用實際環境中的嚴重軟體漏洞，也就是所謂的「零時差漏洞利用」（zero-day exploit），或在無須人為介入的情況下對高度安全目標發動複雜網路攻擊，即達到「關鍵」能力門檻。

路透報導指出，OpenAI擴大調查7月引發全球關注的科技公司Hugging Face遭駭事件之際，又發現更多AI代理程式自主突破隔離環境的案例。

過去幾周，OpenAI、Anthropic及Meta Platforms均披露，其AI模型在網路安全測試期間曾入侵其他公司系統，凸顯AI能力持續提升，使開發商越來越難將系統控制在安全範圍內。

OpenAI表示，過去數日進行的初步評估以及外部專家意見顯示，Astra可能具備日益複雜的網路任務自主執行能力。

OpenAI表示：「我們仍在持續對這個模型進行基準測試與評估，但初步評估顯示其表現已足夠強大，目前無法排除達到關鍵能力的可能性。」

OpenAI指出，針對初步評估結果，公司已加強安全管控，並暫停不符合強化後安全標準的Astra內部活動。

接下來，Astra研發工作將轉移至隔離測試環境，限制網路存取，並在受控的「沙盒」（sandbox）環境中進行。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在社群平台X發文表示，公司正努力推動Astra廣泛開放，因為公司相信「僅供少數人使用強大模型並非良策」。

OpenAI也澄清，Astra並未參與針對Hugging Face的駭客攻擊。該公司將與政府機構及特定AI安全組織合作，持續測試Astra的能力。

精華 FAQ

  • OpenAI表示，初步評估與外部專家意見顯示，Astra可能具備足以自行執行複雜網路任務的能力，無法排除達到關鍵資安門檻，因此先暫停部分研發並加強管控。

  • 依其安全準則，若AI能自行辨識並利用真實環境中的嚴重軟體漏洞，或在無人介入下對高度安全目標發動複雜攻擊，就屬於關鍵能力，風險相當高。

  • OpenAI將把Astra研發轉移到隔離測試環境，限制網路存取，並在受控的沙盒中運作，同時與政府機構及特定AI安全組織合作，持續檢驗其能力與風險。

華爾街 OpenAI

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