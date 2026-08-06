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OpenAI首款AI硬體是「甜甜圈造型」智慧音箱？售價可能逾300美元

編譯葉亭均／綜合外電
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OpenAI 正在打造AI硬體產品。(路透)
OpenAI 正在打造AI硬體產品。(路透)

知情人士透露，OpenAI正在打造的新硬體裝置，是一款外型有如甜甜圈的無螢幕智慧音箱，尺寸相當於一個「冰上曲棍球」，並配備可調整的零件，讓產品「個性化」，售價可能超過300美元。

彭博資訊引述知情人士說法報導，這款產品預定2027年上市，定位為一款以AI為核心的電腦，但可讓使用者在家單手挪動，協助完成各種任務，而且設計上也將大幅有別於亞馬遜Google等領導業者的智慧音箱產品。OpenAI希望藉此開創全新市場。

OpenAI發言人拒絕置評。

雖然OpenAI長期目標是推出完整的AI硬體裝置系列產品，但目前認為先推出智慧音箱，是較容易切入市場的方式。因為例如智慧眼鏡等其他全天候運作的AI裝置，至今仍面臨隱私疑慮。

OpenAI希望使用者能全天候依賴這款智慧音箱。它的運作方式將類似目前手機上ChatGPT App的語音模式，但會搭載更先進AI模型，使互動更接近真人。裝置也將隨著時間逐漸了解使用者，進一步打造個人化對話體驗，讓AI更像真正的人。

知情人士說，這款裝置將包含可自行移動的機械零件，能在回應使用者時產生動作，讓互動更加生動，而不只是像現今智慧音箱般靜止不動。

產品將配備揚聲器網罩及麥克風，用於接收語音指令並與使用者交談。採用電池供電，可在不同情境下使用，例如握在手中、放在床頭櫃或廚房流理台上。

OpenAI也計劃讓這款硬體加入燈光效果，以便在聆聽時發光，讓使用者感覺產品更具人性。此外，裝置將搭載相機系統及其他感測器，能感知周遭環境，並將視覺資訊輸入給AI模型。

新硬體也將讓OpenAI有機會證明其產品並非抄襲蘋果公司的設計。目前雙方正陷入法律糾紛，蘋果指控OpenAI竊取其智慧財產權，但OpenAI否認所有指控。

這款智慧音箱是OpenAI與前蘋果首席設計師艾夫（Jony Ive）的設計公司LoveFrom共同開發。艾夫同時也是一家裝置新創公司的共同創辦人，而該公司已於去年被OpenAI 收購。他過去曾主導iPhone、iPad、iPod及 Apple Watch的經典設計。

OpenAI的新裝置將延續艾夫的一貫風格，採用高質感設計，並使用高級金屬等高品質材料，目前討論中的售價約300至400美元，高於大多數智慧音箱，但低於標準版iPhone。

精華 FAQ

  • 據知情人士透露，這款裝置是無螢幕、甜甜圈造型的智慧音箱，尺寸約如冰上曲棍球，定位為以AI為核心的家用電腦，且可單手移動使用。

  • 它將搭載更先進的AI模型，支援接近真人的語音互動，並具備可自行移動的機械零件、燈光效果、相機與其他感測器，以提升個人化與環境感知能力。

  • OpenAI認為智慧音箱較容易切入市場，也能避開智慧眼鏡等全天候裝置常見的隱私疑慮；同時藉由Jony Ive團隊設計，展現與競品不同的高質感路線。

Google 亞馬遜 OpenAI

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