Meta推低價Muse Code搶攻AI程式代理 認了測試時意外入侵外部系統

Muse Code低價方案已接近DeepSeek等中國模型最低0.18美元的水準。(路透)

Meta 推出低價程式開發AI代理工具Muse Code，希望在競爭激烈的市場搶占一席之地，也回應投資人要求AI鉅額支出帶來回報的壓力。不過，Meta同日承認，旗下AI模型在網路安全測試期間意外連上網路，並入侵外部服務系統，再度引發外界對AI安全控管的疑慮。

Muse Code能協助使用者開發專案和完成軟體工程工作，不必自行撰寫程式。Meta AI主管王滔（Alexandr Wang）表示，這項工具在許多工作流程和用途上，尤其具有價格優勢；部分Meta員工已開始使用，未來內部使用規模可望擴大。

Muse Code提供兩種價格方案，其中低價方案便宜逾九成，每100萬個輸出詞元收費0.2美元，但使用者必須同意提供意見，協助改善工具。

Anthropic的Claude Code和OpenAI 的Codex基本方案每月約20美元，超過使用上限後改按用量計費，每100萬個輸出詞元收費約10至30美元。Muse Code低價方案已接近DeepSeek 等中國模型最低0.18美元的水準。

Meta去年夏季重整AI事業，成立Meta超級智慧實驗室，交由Scale AI共同創辦人王滔負責。他隨後以數百萬美元薪酬延攬先進AI實驗室人才，並著手開發今年4月推出的Muse Spark模型。

投資人持續要求Meta證明，投入AI人才和運算能力的龐大支出能帶來回報。Meta執行長祖克柏日前未透露建立雲端運算服務的新進展，股價上周因而大跌10%。

安全事件方面，Meta表示，獨立測試公司Irregular設定測試環境時出錯，使Meta一款AI模型意外連上網路，隨後利用安全漏洞侵入一家第三方服務，但未透露業者名稱。

Irregular表示，這起事件和Anthropic先前揭露的測試環境問題相同，並非AI模型突破隔離環境，也不是複雜的網路攻擊，目前沒有尚待解決的問題。

OpenAI和Anthropic過去兩周也承認，旗下模型在測試期間意外侵入Hugging Face等多家機構的系統。AI代理工具尋找並利用安全漏洞的能力增強，已促使安全研究人員和政府官員要求實施更嚴格的安全檢驗，並強化測試環境。