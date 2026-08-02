記憶體荒燒向MacBook Air 蘋果智慧眼鏡瞄準健康市場

MacBook Air是蘋果最暢銷的Mac電腦。（美聯社）

整個產業的記憶體短缺，蘋果（Apple ）Mac mini和Mac Studio供貨已受波及，如今問題蔓延至蘋果最暢銷的Mac電腦MacBook Air。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）引述消息人士指出，蘋果難以維持MacBook Air庫存，新機供應吃緊，是他們記憶所及最嚴重的一次。

蘋果網路商店的情況也印證這一點。目前新訂購的所有基本規格機型，都要等到8月底才會出貨；部分螢幕尺寸、顏色和最關鍵的記憶體規格組合，甚至要到9月初才會到貨。MacBook Air今年3月才升級搭載M5晶片，延遲約一個月交貨幾乎前所未見，只有Mac mini和Mac Studio面臨更嚴重的缺貨情況。

葛曼指出，MacBook Air缺貨確實和持續不斷的記憶體荒有關。蘋果為改善問題，已準備向中國供應商採購記憶體，至少供應在當地銷售的裝置。蘋果也已把全系列產品價格調高約200美元。

據葛曼掌握的消息，蘋果目前優先銷售入門款14吋MacBook Pro，部分原因是為今年秋季推出搭載M6晶片的新款預作準備。新款MacBook Air預料稍晚推出。

蘋果最新的開學季促銷活動，將可看出MacBook Air庫存的吃緊程度。相關活動原訂6月推出，卻因記憶體短缺而延後。蘋果在網站和零售門市大力引導顧客購買入門款MacBook Pro，而非MacBook Air，這種做法即使過去有過，也極為罕見。部分行銷資料甚至特別註明：「MacBook Air供貨視庫存情況而定。」

另外，蘋果由頭戴式裝置轉而開發智慧眼鏡 後，也開始研究如何把這類產品打造成健康裝置。蘋果過去已有成功經驗，原本用來聽音樂和接電話的AirPods，後來便加入助聽功能。

智慧眼鏡可透過多種感測器記錄資料並掌握使用者動作，為健康和健身功能奠定基礎。葛曼預料明年問世的第一代產品還不會具備這些功能，但長期而言，智慧眼鏡應會朝這個方向發展。

綜合這些條件可以看出，蘋果希望自家眼鏡能和AirPods及Apple Watch一樣，成為健康與健身裝置。現有智慧眼鏡的健康與健身功能仍相當有限，這將成為蘋果產品的新賣點。