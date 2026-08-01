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Gemini Spark來了 AI代理全天候幫你完成繁瑣工作

記者黃筱晴／即時報導
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只要寫下心中的需求，無需任何複雜設定即可原生整合Gmail、Google文件與試...
只要寫下心中的需求，無需任何複雜設定即可原生整合Gmail、Google文件與試算表等Google Workspace工具。(取材自Gemini)

Google宣布旗下最新的個人AI代理工具「Gemini Spark」正式在台灣開放給Google AI Pro與Ultra訂閱用戶使用。這款可以為使用者省下更多時間的AI服務能在雲端背景全天候24小時運作，即使闔上筆電或鎖定手機螢幕，系統依然能持續處理各種繁瑣的數位工作。這項服務的推出，讓AI工具從被動回答問題的語音助理，進化為能主動幫忙搞定大小事的全能數位夥伴，更輕鬆地提升生活與工作效率。

Gemini Spark架設在Google安全的雲端基礎架構上，無需任何複雜設定即可原生整合Gmail、Google文件與試算表等Google Workspace工具。在強大的Gemini 3.6 Flash模型驅動下，使用者能以繁體中文或英文靈活交辦任務。

在日常生活層面，Gemini Spark能有效解放現代人的時間與精力。對家庭工作兩頭燒的家長們，散落在Gmail中的學校通知、活動同意書或是航班訂房確認信，過去往往需要人工手動整理與追蹤。如今Gemini Spark能自動掃描相關郵件，將重點資訊匯入Google試算表，甚至主動挑選行事曆空檔安排週末娛樂行程。不管是自動追蹤生日派對聚會賓客的飲食限制，還是在每月1號檢視數位發票並協助草擬取消訂閱的信件，Gemini Spark都能在背景默默完成，徹底消除使用者忘記重要截止日期的焦慮感。

對於職場工作與商務應用情境，Gemini Spark更帶來了工作流程的重大革新。使用者只需輸入指令，系統就能掃描收件匣中的客戶詢問信，並依據客戶需求草擬包含服務與報價的回信存入草稿匣待審。或是讓它閱讀過去50封郵件並歸納出個人專屬的寫作風格，建立名為「代筆專家」的專屬技能，讓未來草擬的信件皆能完美契合使用者個人的語氣。這類高重複性、耗時的行政瑣事被大幅壓縮後，工作上得以將寶貴的時間專注於核心決策與創新思考上。

Gemini Spark開啟了AI代理主動取用資訊並解決問題的新篇章，只要開口提出你心中的想法，AI就能幫你實現，讓使用者把時間留給更重要的事情。

Gemini Spark是你全天候的個人AI代理。(圖／Google提供)
Gemini Spark是你全天候的個人AI代理。(圖／Google提供)

精華 FAQ

  • Google宣布Gemini Spark已在台灣開放給Google AI Pro與Ultra訂閱用戶使用，讓符合資格的使用者可率先體驗這項個人AI代理服務。

  • 它不只是被動回答問題，而是能在雲端背景24小時持續執行任務，主動整理郵件、安排日程、草擬回信，像數位夥伴般協助完成工作。

  • 生活上可整理Gmail通知、追蹤行程與發票，甚至協助取消訂閱；工作上則能草擬客戶回信、歸納寫作風格，減少重複行政瑣事。

Google

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