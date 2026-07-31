查克柏格預言：5年內數十億人用AI代理人照料生活
Meta執行長查克柏格表示，5年內將有數十億人運用人工智慧代理（AI Agent）來實現生活自動化。這可能包含生活大小事，從處理人際關係和家務，到照料財務和健康。
英國「獨立報」（Independent）和美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，查克柏格（Mark Zuckerberg）在Instagram、Facebook和WhatsApp母公司Meta Platforms公布最新財報後的電話會議中指出，人們將創建無需隨時發號指令、能全天候照料生活事務的AI系統。
他表示，這可能包含各種大小事，從處理他們的人際關係和家務，到照顧他們的財務和健康。
儘管尚無明顯正面成效，第2季財報顯示Meta已經對AI技術大舉投資，導致公司股價大幅下挫。
如同先前布局元宇宙（Metaverse）一樣，查克柏格再度帶領公司投注心力於AI，希望掌握他主張將會徹底改變社群網路以及更廣泛世界的這項技術。然而，正如元宇宙當初發展未如預期，投資人及分析師也憂心這波投資恐無法帶來回報。
不過查克柏格強調，這項技術在未來幾年內將深度融入人們的生活，包括透過Meta旗下的社群平台。
他表示：「我認為，放眼5年後，你很難想像屆時不會有數十億人擁有個人AI代理，能夠理解你的目標、全天候只為達成你的目標而效勞。」
「隨著我們逐步邁向與多位AI代理互動的未來，我認為WhatsApp和其他通訊平台將會變得越來越重要。」
他認為5年後，數十億人都會擁有個人AI代理，能理解使用者目標，並全天候協助完成生活中的各種事項。 內容提到，AI代理可協助處理人際關係、家務，也能照料財務與健康，等於把許多日常管理工作交給系統自動執行。 因為第2季財報顯示，Meta投入AI尚未出現明顯正面成效，卻已使股價下挫，投資人擔心這波布局可能難以帶來足夠回報。
精華 FAQ
他認為5年後，數十億人都會擁有個人AI代理，能理解使用者目標，並全天候協助完成生活中的各種事項。
內容提到，AI代理可協助處理人際關係、家務，也能照料財務與健康，等於把許多日常管理工作交給系統自動執行。
因為第2季財報顯示，Meta投入AI尚未出現明顯正面成效，卻已使股價下挫，投資人擔心這波布局可能難以帶來足夠回報。
上一則
「王的帶貨」刷屏…首飾、芒果 王虹「智性派穿搭」都火了
下一則