Anthropic得知OpenAI的AI技術突破測試沙盒後，檢視自身的網路測試，發現受測軟體曾在3起事件中，於公司不知情的情況下連上網際網路，並駭入毫無戒心的企業。(路透)

Anthropic 30日表示，在最早可追溯至4月的三起獨立事件中，正在測試的軟體在公司不知情的情況下連上網際網路，並駭入毫無戒心的企業。

華爾街 日報報導，OpenAI一周前才披露，該公司的AI技術突破測試沙盒，並駭入AI公司Hugging Face，而這座「數位監獄」原本理應斷網。Anthropic得知OpenAI的問題後，決定檢視自身的網路測試，確認旗下模型是否也曾發生同樣情況。

Anthropic檢查超過14萬1000次測試紀錄後，發現Claude確實曾數度設法連上網際網路，但在最終發現的三起駭侵事件中，Claude並未突破沙盒，它只是從根本不存在沙箱的系統中游盪出來而已。

這三起駭侵事件始於4月，涉及Opus 4.7、Mythos 5及一款未具名的研究模型。Anthropic表示，這些模型原先被告知無法使用網際網路，但Anthropic及測試合作夥伴、資安公司Irregular運行的系統出現「設定錯誤」，使模型得以在測試過程中連上網際網路，並利用猜測弱密碼或進入不需身分驗證的系統等基本手法，駭入這些企業。

Anthropic表示，這些模型誤以為駭客 行為是基準測試的一部分。Anthropic並未透露遭到攻擊的三家公司，但受害公司均已於27日接獲通知。Irregular一名發言人表示，公司正在調查這起事件。