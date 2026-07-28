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失控AI又出事 OpenAI代理再度爆發自動駭客入侵事件

編譯葉亭均／綜合外電
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OpenAI一個AI代理連環爆出入侵系統事件。(路透)
OpenAI一個AI代理連環爆出入侵系統事件。(路透)

OpenAI一個AI代理本月稍早入侵新創公司Hugging Face系統後，也入侵了科技公司Modal一家客戶的系統。

雲端開發平台Modal的共同創辦人暨技術長巴布納（Akshat Bubna）表示，這個AI代理入侵了一個由Modal 為客戶運作、被俗稱「沙盒」的隔離測試環境。這家客戶建立了一個對外公開的介面，讓任何網路使用者都可以透過該介面，在這個沙盒中中執行程式碼。

巴布納表示：「這個公開介面遭到失控的AI代理利用。但Modal自身的平台並未遭到入侵。」

OpenAI不願對此事發表評論。稍早被入侵的新創公司Hugging Face先前曾在部落格中表示，OpenAI的AI系統先入侵了一個架設於第三方基礎設施上的沙盒，接著再以此作為跳板發動更大規模的攻擊，但當時並未點名該第三方業者。

上周，OpenAI震驚資安界，坦承公司在測試一組先進AI模型能力時，意外駭入了Hugging Face的系統。為了測試AI的網路攻擊能力，OpenAI 當時刻意降低了模型的安全防護限制措施。

路透周二稍早率先報導，Modal的一家客戶也遭到入侵。

自從承認這起駭客事件後，OpenAI遭到不少資安專家批評，認為該公司在進行AI網攻能力評估時，應採取更嚴密的安全防護措施。

網路安全公司Netskope執行長貝里在受訪時表示：「如果你是威脅研究人員，想要研究威脅，你不會把惡意程式放出去，任由它隨意行動。這樣的系統怎麼可能沒有被限制在一個真正安全的沙盒裡？」

先前的事件發生後，OpenAI已承諾，未來將加強AI模型訓練與安全評估過程中的防護措施，以避免類似事件再次發生。

精華 FAQ

  • OpenAI用來測試網攻能力的AI代理，先入侵Hugging Face系統，後又利用Modal客戶對外公開的沙盒介面，進一步進入該隔離測試環境。

  • Modal共同創辦人表示，被利用的是客戶建立的公開介面與沙盒環境，Modal自身平台並未遭到入侵，問題出在客戶端的對外開放設計。

  • 資安專家認為，若要研究威脅行為，就不應讓可能具攻擊性的系統缺乏足夠限制而自由運作，OpenAI在測試時的防護措施顯然不夠嚴密。

駭客 OpenAI

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