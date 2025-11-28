我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護理師搭機橫跨東西岸上班 薪資曝光「非常值得」

香港大火受困2小時 住戶「以為會死留遺言」驚魂紀實

「admin、123456」 美國人今年最常用前20組密碼

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年美國人最常用密碼前三名是：admin、password、123456。(路透)
今年美國人最常用密碼前三名是：admin、password、123456。(路透)

盡管網路安全專家不斷告誡民眾，太常見的弱密碼，是駭客得以快速入侵線上帳戶及設備的捷徑，但兩家網路安全公司發現，許多人顯然「不聽勸」。他們審查了數百萬個外洩密碼，歸納出今年美國人最常用密碼前20名；榮登第一名至第三名常用密碼是：admin、password、123456。

NordPass和NordStellar這兩家專門追蹤外洩憑證和網路威脅的網路安全公司指出，即使有更多新的防範工具和更完善的教育資訊，弱密碼在2025年仍是大問題。

NordPass公布2025年最常使用密碼排行榜前20名，「admin」位居榜首；「password」各種變體佔了五名，數字串共出現九次。

今年美國人最常用密碼前20名為：admin、password、123456、12345678、123456789、12345、Password、12345678910、Gmail.12345、Password1、Aa123456、f*******t、1234567890、abc123、Welcome1、Password1!、password1、1234567、111111、123123。

這些密碼不只美國人「愛用」，全球也鍾情於這些常用密碼。全球趨勢以「123456」密碼最常見，Admin和12345678緊跟其後。這些密碼很容易記，當然也很容易被破解。

有愈來愈多密碼開始包含特殊字符，但大多數密碼仍然很弱；像P@ssw0rd和Abcd@1234這樣的字串，仍遵循可預測規則，僅靠工具即可輕易破解。

NordPass還發現，18歲年輕人和80歲老年人經常選擇相同的弱密碼模式。年輕人偏好長串數字，年長用戶傾向使用名字。這兩個群體都很少創建安全隨機密碼字串。

專家苦口婆心強調，只需養成簡單安全好習慣，就能提升網路安全，阻止駭客攻擊，保護自身帳戶和個資。保護密碼安全步驟，建議如下：

1) 建立強隨機密碼：選擇長密碼或密碼短語，密碼長度至少應為20個字元；混合使用字母、數字和特殊字元；避免使用固定模式。2) 避免重複使用密碼。3) 檢查並更新弱密碼。4) 使用密碼管理器。5) 啟用多因素身份驗證 (MFA)。6) 保持軟體更新。

今年美國人最常用密碼前20名。(世界新聞網／製表)
今年美國人最常用密碼前20名。(世界新聞網／製表)

駭客

上一則

護理師每月搭機橫跨東西岸上班 薪資曝光「非常值得」

下一則

想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑

延伸閱讀

護理師每月搭機橫跨東西岸上班 薪資曝光「非常值得」

護理師每月搭機橫跨東西岸上班 薪資曝光「非常值得」
不用成盤中餐 漸多美國人領養火雞成風潮

不用成盤中餐 漸多美國人領養火雞成風潮
慶祝感恩節不一定要吃掉牠 漸多美國人領養火雞

慶祝感恩節不一定要吃掉牠 漸多美國人領養火雞
數百萬美國人將迎漲薪 南加勞工嘆杯水車薪

數百萬美國人將迎漲薪 南加勞工嘆杯水車薪

熱門新聞

家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
有網友在網路發問，為什麼現代似乎每個人都暴富，點出許多人習慣舉債過奢華生活的問題。消費示意圖，非新聞事件圖。(路透)

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

2025-11-23 19:05
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00
有時候在度假返家時水槽會有異味，是因為阻擋下水道氣體上升的積水蒸發掉了所導致。水槽示意圖。(取材自Unsplash @Callum Hill)

旅遊返家發現廚房水槽發臭 簡單一張紙就能避免

2025-11-20 22:05
休旅車常讓人感覺車內空間較小，消費者報告推薦5款內部空間寬敞的休旅車。圖為Toyota RAV4 2025年5月發表會。(路透)

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

2025-11-21 19:05
健康飲食網站指出，甜味桃子、鳳梨、橘子與什錦水果等罐頭看似健康，實則因糖漿含量過高而應避免。(取材自Unsplash @Jacinto Diego)

營養價值不高 這7種「罐頭食品」可以跳過不買

2025-11-21 06:35

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起