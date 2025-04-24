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Motorola推出AI版折疊機Razr Ultra 5/7在美預購

編譯劉忠勇／綜合外電
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Motorola新款Razr Ultra和耳扣式耳機「Moto Buds Loop」。(取自X@Motorola)
Motorola新款Razr Ultra和耳扣式耳機「Moto Buds Loop」。(取自X@Motorola)

摩托羅拉（Motorola）推出全新一代 Razr 摺疊手機系列，全面導入多款人工智慧（AI）助理，同時也擴充產品陣容，新增無線耳機和智慧手表。

這個如今歸屬聯想集團（Lenovo）的品牌希望提供比蘋果（Apple）和三星電子（Samsung）更多元的軟體和時尚配件選擇。新推出的 Razr Ultra 為同系列第三款手機，定價1,300美元。

新機將預載 Perplexity AI 的應用程式，並整合微軟（Microsoft）、Meta 及 Google（Alphabet 旗下）等公司的AI模型，透過摩托羅拉自家 AI 助理，藉第三方軟體來支援用戶問答、判讀情境和彙整通知等功能。

新機螢幕約為7吋，外側另設有一塊小螢幕，高階版本的規格優於售價700美元的基本款 Razr。

這款手機將於5月7日在美國開放預購，正式開賣日為5月15日，AT&T 和 T-Mobile 門市亦將同步上架販售。

新一代 Razr 系列代表摩托羅拉再度出手，試圖透過軟體功能和外型設計上的多樣化，在競爭激烈的市場中突圍。早在2019年，摩托羅拉便搶先推出頭款可折疊手機（當年又稱貝殼機）。

摩托羅拉總裁布尼亞克（Sergio Buniac）認為，消費者渴望「真正與眾不同、真正有吸引力的產品」，並引述該公司內部資料指出，有1/4的 Razr 用戶是原本使用 iPhone 的消費者。

延續主打「生活風格科技」的策略，摩托羅拉這次也和 Bose 合作，推出首款開放式耳機「Moto Buds Loop」。這款耳機外型如耳扣飾品，鑲嵌施華洛世奇（Swarovski）水晶，走時尚路線；另有一款低調的墨綠版本，未配水晶裝飾。

摩托羅拉也將推出全新智慧手錶「Moto Watch Fit」，螢幕尺寸比現有產品更大，電池續航力也有所提升，售價尚未公布。

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