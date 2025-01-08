我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

何時會有最新iPhone SE和iPad 11？彭博記者爆料是4月

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司據傳會在4月推出最新款的iPhone SE。(路透)
蘋果公司據傳會在4月推出最新款的iPhone SE。(路透)

彭博資訊記者最新指出，蘋果若按計畫進行，將會在4月推出最新款的iPhone SE和iPad產品。這條消息顯然迅速駁斥了在周二（7日）流傳這些新產品將在1月上市的傳言。

從現在起到蘋果6月的全球開發者大會，蘋果預期將推出2025初的產品陣容。根據以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）最新社群貼文，蘋果確實正在開發新款iPad和 iPhone SE，而且考慮在發表時搭載新的作業系統 iOS 18.3，「但這不代表它們將在本月一起推出，意味著如果一切按計畫進行，都會在4月前推出，即iOS 18.4之前」。iOS 18.4預定在6月WWDC舉行前推出。

上述4月的時間點，與稍早傳言指出iPhone SE 4、搭載M4晶片的iPad Air和iPad 11將於2025年初更新MacBook Air後發表的消息一致。此外，這也為蘋果可能在5月或WWDC舉行期間發表附帶有螢幕的居家聯網裝置控制器Home Hub留下了空間，不過一些人認為，這款產品已被延後至秋季發表。

AppleInsider網站報導，iPad 11預料會搭載A18處理器，並把AI功能Apple Intelligence帶入平板電腦，至於iPad Air的更新則是搭載M4晶片，這也預告謠傳秋季推出的iPad Pro會搭載M5晶片 。

蘋果通常會遵循某種模式來發表新產品，例如旗艦款iPhone通常會在秋季發表，至於平價手機iPhone SE則一直是在春季推出。

iPhone 晶片 iOS

上一則

紐時評選2025年全球必去52個地方 台灣「唯一上榜景點」在這

延伸閱讀

蘋果平價iPhone將量產 富士康加碼薪資招工

蘋果平價iPhone將量產 富士康加碼薪資招工
受中國經濟疲弱及關稅風險拖累 蘋果股價開年表現慘淡

受中國經濟疲弱及關稅風險拖累 蘋果股價開年表現慘淡
禁售iPhone 16 印尼工業部長：蘋果將派高層談投資

禁售iPhone 16 印尼工業部長：蘋果將派高層談投資
傳蘋果將延後採用台積電2奈米晶片 因成本過高且產能有限

傳蘋果將延後採用台積電2奈米晶片 因成本過高且產能有限

熱門新聞

四生肖的女性年輕吃苦晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

2025-01-01 23:00
不需要的衣服和玩偶都要清掉。示意圖。（取材自pexels.com@Ruxandra Scutelnic）

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

2025-01-05 19:05
《搜狐網》指出4大生肖注定能擁有幸福的晚年，他們不僅健康長壽，身體少病少痛，還能擁有可觀的財富，遠離窮困，過上安逸的生活。示意圖。(圖／123RF)

走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

2025-01-04 21:55
三星座人品差沒朋友，遇事容易孤立無援。（取材自pexels.com@Inzmam Khan）

3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執

2025-01-04 22:15
高麗菜燜煮也能成為美味料理。（取材自Instagram＠isokaka.kyoto）

高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮

2025-01-01 20:15
2025年的各星座血型組合將有不同運勢。2025年示意圖。圖為法國巴黎凱旋門上空施放煙火慶祝2025年。(新華社)

2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻

2025-01-02 22:50

超人氣

更多 >
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌