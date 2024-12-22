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蘋果傳研發「智慧門鈴」可用Face ID解鎖開門

編譯葉亭均／即時報導
蘋果傳出正在研發智慧門鈴，配備Face ID功能，能透過辨識訪客的臉部將門解鎖。（路透）
蘋果傳出正在研發智慧門鈴，配備Face ID功能，能透過辨識訪客的臉部將門解鎖。（路透）

蘋果公司據傳正在打造自家的聯網晶片，將協助更新並推出新的家居產品，包括升級的Apple TV 4K、揚聲器HomePod mini等，而且也可能推出配備Face ID的智慧門鈴，能透過辨識訪客的臉部將門解鎖。

蘋果公司先前傳出已經在開發自家的無線連網晶片Proxima，可能取代博通的產品。根據彭博資訊時事通訊專欄「Power On」最新報導，Proxima晶片除了用來升級現有家居網絡外，本身還可能充當「無線AP」（wireless access point，又譯為無線存取點）。蘋果計畫把這款晶片用於新的和升級的家居產品中，包括自家推出的監視器產品。

關於蘋果智慧家居產品計畫，包含了有機械手臂的顯示器，以及據稱在開發中的居家安全監視器，後者將與Google和Logitec的產品，以及亞馬遜的家用安控產品Ring與Blink競爭。

蘋果謠傳已久的「智慧居家中心」控制產品可望在2025年6月的年度WWDC活動中宣布，據傳該產品可以掛在牆上，並且提供一些來自第三方裝置的資訊摘要。蘋果也計畫更新既有的家居產品，能把資訊回報給這一控制產品。

此外，蘋果也將把Proxima晶片和其他智慧家居技術運用於更新Apple TV 4K機上盒、HomePod mini等產品。

彭博的報導指出，蘋果公司也在開發智慧門鈴，據信擁有先進的臉部辨識系統，因此可以偵測到門前任何人的身分。如果系統偵測到住戶本身或允許進入家中的人，類似Face ID的概念，攝影機就能自動開啟智慧鎖，讓他們能夠進入。

蘋果這套智慧門鈴系統預期會與許多市場上已經支援HomeKit現有的第三方智慧鎖系統合作，另一種可能是，蘋果會與一家智慧鎖製造業者合作，提供蘋果官方核准的系統。

報導指出，蘋果的智慧門鈴仍處於開發的早期階段，最快明年底之前都不會上市，預料也可能採用Proxima無線晶片。不過，由於蘋果非常保護自家品牌，因此也可能只會透過Logitec或Belkin等第三方製造商銷售蘋果的智慧門鈴技術。蘋果與這些公司已經有緊密關係，後者參與了蘋果一些配件產品的工程。

晶片 Apple 亞馬遜

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