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2024「最失敗科技」出爐 麻省理工評選8大事件 其中1件牽扯台灣

編譯梁采蘩／即時報導
Google的Gemini AI繪圖於今年2月推出，被調教成極力呈現多元性，無視真實歷史，使得批評蜂擁而至。圖為Gemini生成的黑人女性教宗。（取材自X／@End Wokeness）
Google的Gemini AI繪圖於今年2月推出，被調教成極力呈現多元性，無視真實歷史，使得批評蜂擁而至。圖為Gemini生成的黑人女性教宗。（取材自X／@End Wokeness）

《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）日前發表2024年「最失敗科技」。從畫出黑人女性教宗的「政確」AI，到更新出錯的CrowdStrike，引發全球百萬台微軟電腦大當機，今年共有8個事件入選。其中一件還無端將台灣捲入。

一、政確AI出包

人們擔心偏見會在無形中影響AI，但如果是開發者刻意加入「政確」呢？Google Gemini AI繪圖於今年2月推出，被調教成無視史實、極力呈現多元性，產出黑人維京人和黑人女性教宗等圖，批評蜂擁而至。Google後來只能尷尬暫停Gemini繪製人物功能，承認出於善意的包容性努力「未能達到預期」。

二、波音星際飛船

波音星際飛船今年6月首度搭載兩名太空人飛往國際太空站，後因氦氣外洩與推進器問題，只能空船返回地球。太空人如今得等到2025年才能回家，並由波音的競爭對手SpaceX接手。NASA日前還宣布壞消息：兩人回地球時程推遲到明年3月底、甚至4月，使得他們待在太空的時間從原本的8天延長到10個月。波音已為此開除太空國防部門負責人。

三、CrowdStrike大當機

資安公司CrowdStrike的座右銘是「我們阻止入侵」。確實，如果電腦連啟動都不能，也就無法被入侵。7月19日，多家航空公司、電視台、醫院等數百萬台Windows電腦出現「藍畫面死當」。罪魁禍首是CrowdStrike發布的一個糟糕更新，讓電腦困在啟動循環。達美航空當時取消7000架航班，已狀告CrowdStrike求償5億美元。

四、垂直農場

新創公司Bowery籌集逾7億美元打造垂直農場，利用機器人、水耕技術和LED燈在建築物內種植萵苣，卻在11月宣布破產，被評為今年新創業最大倒閉案。Bowery宣稱垂直農場每平方英尺產量是傳統農場的「100倍」，因為可將植物架層疊高達40英尺。但事實上，他們產的萵苣也更貴。一場植物病害在美東設施蔓延，更使Bowery難以交付綠色蔬菜。

五、爆炸呼叫器

先是發出嗶嗶聲，下一秒就爆炸。在黎巴嫩各地，許多人的手指和臉部被呼叫器炸得血肉模糊。以色列對真主黨發動全面戰爭，開局以這場奇襲癱瘓敵人。這場攻擊策畫地極為狡猾，透過設立空殼公司，向真主黨出售數千部內藏炸藥的呼叫器。台灣廠商「金阿波羅」因授權貼標接受調查，之後證實與爆炸案無關。

對以色列而言這無疑是一場大勝，但也被指控犯下戰爭罪。紐約時報報導，一位9歲小女孩聽到呼叫機響起，跑去將它拿給父親，因爆炸而喪生。

六、基因技術公司23andMe

這家公司開創直接面對消費者（DTC）的基因檢測，現正快速殞落、股價接近歸零。今年11月公司解雇研發團隊，利用基因研究開發新藥的計畫也無疾而終。顧客開始擔心，萬一23andMe倒閉，他們的DNA數據將何去何從。23andMe宣稱打造「全球最大眾募基因研究平台」。這是事實，只是它從未想出如何盈利。

七、AI廚餘

slop是給豬吃的廚餘，「AI廚餘」（AI slop）則是現在網路上，人們愈來愈常看到的劣質生成圖片或文字。AI廚餘往往很有娛樂性，但也浪費你的時間；AI廚餘未經事實查核，主要目的是騙點閱。今年，研究人員稱LinkedIn和Medium平台上，大約一半的長篇文章都是由AI生成部分內文。

八、自願碳市場

企業排碳會導致全球暖化，那麼何不花錢種樹，或為中美洲人民添購節能爐具，藉此達到淨零排放，幫助拯救地球？想法不錯，但光是立意良善還不夠。今年，碳市場平台Nori以及主打將碳沉入海洋的Running Tide公司，紛紛宣告倒閉。

雖然企業常把問題歸咎於需求不足，但這並非唯一原因。不成熟的技術、可疑的碳權，以及自我想像的碳抵銷，已使碳市場的公信力受到質疑。

波音星際飛船今年6月首度搭載兩名太空人飛往國際太空站，後因氦氣外洩與推進器問題，...
波音星際飛船今年6月首度搭載兩名太空人飛往國際太空站，後因氦氣外洩與推進器問題，只能空船返回地球。兩名太空人原定8天來回的任務，如今恐延長為10個月。（路透／Abaca Press）
今年7月，多家航空公司、電視台、醫院等成千上萬台Windows電腦出現「藍畫面死...
今年7月，多家航空公司、電視台、醫院等成千上萬台Windows電腦出現「藍畫面死當」。罪魁禍首是CrowdStrike發布的一個糟糕更新，讓電腦困在啟動循環。（路透／Anadolu）
今年9月，以色列以呼叫器爆炸案作為開場，發動全面戰爭癱瘓真主黨，還讓台灣廠商無端...
今年9月，以色列以呼叫器爆炸案作為開場，發動全面戰爭癱瘓真主黨，還讓台灣廠商無端被捲入。（路透／Abaca Press）

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