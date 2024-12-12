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快更新iOS 18.2 六大Apple Intelligence新功能加入

記者黃筱晴／即時報導
iOS 18.2、iPadOS 18.2和macOS Sequoia 15.2為iPhone、iPad和Mac帶來全新Apple Intelligence功能。圖／蘋果提供
iOS 18.2、iPadOS 18.2和macOS Sequoia 15.2為iPhone、iPad和Mac帶來全新Apple Intelligence功能。圖／蘋果提供

想要體驗更多Apple Intelligence功能的用戶，快更新iOS 18.2！蘋果宣布發表iOS 18.2、iPadOS 18.2和macOS Sequoia 15.2，新增了包括圖像生成工具「影像樂園」Image Playground、Genmoji生成表情符號、Siri與ChatGPT整合的「書寫工具」，以及使用iPhone 16系列時將可透過「相機控制」運用視覺智慧，快速了解身邊事物等。

支援的語言則是擴展到澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、南非和英國的本地化英語，至於中文、英文（印度）、英文（新加坡）、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、西班牙文和越南文等更多語言支援將在未來1年內陸續推出，首批語言支援將隨軟體更新於2025年4月發布，想要使用中文的用戶可得再稍等一下。

使用「影像樂園」設計趣味原創圖像

「影像樂園」體驗讓使用者能夠根據主題、服飾、配件和地點等概念輕鬆建立獨特的趣味圖像。使用者可自行新增文字描述，還可依據照片圖庫中的照片打造與家人或朋友面容相似的人物圖像。「影像樂園」可產生多種風格獨特的影像，包括現代風格的3D「動畫」和以簡單的圖形、清晰的線條和色塊產生的「插畫」圖像。這個功能整盒在訊息、無邊記、Keynote等內建App中使用，未來也將以全新獨立App的形式推出。

「影像樂園」直接整合在「訊息」App中，讓使用者能空前輕鬆地建立圖像可用於對話的...
「影像樂園」直接整合在「訊息」App中，讓使用者能空前輕鬆地建立圖像可用於對話的圖像。圖／蘋果提供

打造適合各種場合的 Genmoji

和親友對話時覺得總找不到最適合的那個表情符號嗎？更新後只要在表情符號鍵盤中輸入描述，即可叫出多種選項的Genmoji。使用者還可利用自己照片圖庫中的圖像，建立與親友面容相似的Genmoji。個人化Genmoji可透過配件進行自訂，比如帽子或墨鏡，還可表現各種主題或活動，可穿插在文字訊息裡、作為貼圖分享，或用作「點按回應」使用。

使用者可以透過Genmoji建立獨特的表情符號，為親友間的對話增添活潑情趣。圖／...
使用者可以透過Genmoji建立獨特的表情符號，為親友間的對話增添活潑情趣。圖／蘋果提供

「影像魔杖」讓筆記體驗更上一層樓

利用工具面板中的「影像魔杖」，使用者可以在「備忘錄」App筆記中根據已有的文字或視覺資訊快速建立圖像。只要圍著草圖畫一個圈，「影像魔杖」就能把它變成精緻的圖像。使用者還可以圈出筆記中的一塊空白區域，「影像魔杖」就能利用裝置端生成式模型分析周圍的手寫或鍵入文字，提取出資訊產生合適的圖像，讓筆記更充實生動。使用者可以用「影像魔杖」建立動畫、插畫以及素描風格的圖像。

有了「影像魔杖」，使用者只須圍著草圖畫一個圈，即可將之化為精緻的圖像。圖／蘋果提...
有了「影像魔杖」，使用者只須圍著草圖畫一個圈，即可將之化為精緻的圖像。圖／蘋果提供

「書寫工具」新增描述修改功能

「書寫工具」在現有的改寫、校對和摘要基礎上加入新功能，透過新的「Describe Your Change」選項，供使用者更具體說明想要做的更改，賦予使用者更高的靈活性和控制權，使他們得以讓文字更生動。這個選項可在蘋果全系統中使用，且支援大量第三方App。

「書寫工具」新功能「Describe Your Change」賦予使用者更高的靈...
「書寫工具」新功能「Describe Your Change」賦予使用者更高的靈活性和控制權，供他們具體說明想要做的更改。圖／蘋果提供

透過「視覺智慧」一鍵了解周圍事物

這功能也超令人期待，已經換上iPhone 16系列的用戶，只要透過手機鏡頭，按下新的「相機控制」按鈕，就可以快速了解身邊的事物和地點。視覺智慧還可總結和複製文字內容、翻譯不同語言、辨識手機號碼或電子郵件位址以讓使用者加入聯絡人資訊等。「相機控制」還可讓使用者進行Google搜尋，以知道可以在哪裡購買物品，或者利用ChatGPT的問題解決技能來分析解釋複雜的圖表，如解讀課堂筆記等。

Siri和「書寫工具」結合ChatGPT

Apple Intelligence功能整合ChatGPT之後，將可以滿足用戶對於更多生成內容、圖像，以及理解內容的需求，Siri可以建議使用者針對某些指令運用ChatGPT，並透過Siri直接提供回應。使用者可以選擇是否啟用ChatGPT整合、使用時機，以及與ChatGPT分享哪些資訊。用戶也不一定要擁有或登入自己原有的ChatGPT帳號，為登入使用時，OpenAI不會儲存指令，也不會用這些資料進行模型訓練，使用者的IP位址也會被隱藏，以防止他們的會話連結在一起。選擇連結帳號的使用者則須遵守OpenAI的資料使用條款。

搭配ChatGPT的「編寫」功能協助使用者針對任何寫作題材生成內容。圖／蘋果提供
搭配ChatGPT的「編寫」功能協助使用者針對任何寫作題材生成內容。圖／蘋果提供

Apple Intelligence適用於iPhone 16全系列、iPhone 15 Pro系列、搭載A17 Pro或M1及後續晶片的iPad，以及搭載M1及後續晶片的Mac。目前在台灣的用戶，只要將裝置和Siri語言設定為澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、南非、英國，或美國英文，即可搶先體驗。

使用者可透過「影像樂園」，根據主題、服飾、配件和地點等概念輕鬆建立有趣且獨特的影...
使用者可透過「影像樂園」，根據主題、服飾、配件和地點等概念輕鬆建立有趣且獨特的影像。圖／蘋果提供

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