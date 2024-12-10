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調查：美國消費者熱切使用AI 企業採用速度較慢

編譯簡國帆／綜合外電
最新調查顯示，美國消費者對人工智慧（AI）的熱情升溫。(路透)
最新調查顯示，美國消費者對人工智慧（AI）的熱情升溫。(路透)

最新調查顯示，美國消費者對人工智慧（AI）的熱情升溫，相較下，企業採用的腳步較慢。

聖路易聯準銀行、范德堡大學（Vanderbilt）以及哈佛大學今年夏季訪調超過4,600名美國成人的AI使用情況，發現AI在當前早期階段的獲採用速度，快於個人電腦（PC）或網際網路。

整體而言，32%受訪者表示在受訪時的過去一周已使用生成式AI，26%會在上班時間以外使用，24%員工會在上班時使用，使用AI者較偏向年紀較輕、從事電腦、數學、管理及金融業的受過教育男性。由於生成式AI才問世兩年，這種採用率令人印象深刻。

這份研究的兩名作者畢克（Alexander Bick）和布蘭汀（Adam Blandin）指出，「PC上市時，得一大筆錢採購硬體」，「網際網路需要數據機和訂閱方案，相較下，許多生成式工具都免費或很便宜，讓人們更容易試用看看」。

最常被使用的服務包括OpenAI的ChatGPT，比率為29%，其次為Google Gemini的16%，微軟的Copilot和臉書母公司Meta AI等嵌入式產品則是14%。

會在受訪的過去一周於上班時使用AI的受訪者中，74%每天使用超過15分鐘，15%更超過一小時，上班時最常見的AI用途為寫作、搜尋以及取得特定任務的詳細說明。Google在反托辣斯訴訟中，試圖說服法院AI服務是對其搜尋引擎的直接威脅，這份調查似乎支持Goolge的主張。

不過，企業對採用AI較審慎。美國人口普查局過去15個月來，詢問了120萬家美國企業是否在過去兩周曾使用AI，11月的結果顯示，僅6.1%企業表示會用AI生產產品或服務，雖然高於去年的3.7%。

根據人口普查局的數據，資訊業11月有21%的企業使用AI，高於去年初的約14%，旅宿和食品服務產業則只有1.5%。

消費者和企業對AI採用態度的落差，也符合更廣泛的科技趨勢。畢克和布蘭汀指出，員工常在較早期採用新科技，例如在電子郵件的早期階段，勞工常以個人帳戶處理公務，之後企業才跟上並推出正式系統，管理階層採用速度較慢的原因可能有好幾個，包括安全或法遵憂慮，或者要花時間思索如何針對新科技調整工作。

AI Google

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