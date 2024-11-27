Q3全球折疊手機市場報告 三星奪冠、華為第二

2024年第三季全球折疊手機市場報告，三星奪冠、華為第二。（美聯社）

市調機構Counterpoint 27日發布最新報告，2024年第三季全球折疊手機市場遭遇寒流，出貨量年減1%，是連續 六個季度同比增長後首次下降，也是該細分市場歷年第三季度首次出現下降。其中三星 以市占56%奪冠，華為 則以市占15%排名第二。

該機構將第 3 季全球折疊手機銷量下滑，歸咎於三星的 Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6 折疊手機銷量不如預期，雖然三星折疊手機市占56%，穩坐頭把交椅，但出貨量卻暴跌21%，增長乏力。

報告稱三星在中國市場的市占僅為 8%，遠低於在全球其他市場的統治地位，這成為制約全球市占增長的重要因素。

面對摩托羅拉千元人民幣以下的 Razr 系列，和榮耀輕薄的 Magic V 系列的強勢競爭，三星的霸主地位面臨嚴峻挑戰。

排名第二的華為，得益於Mate X5和Pocket 2在中國的持續受歡迎，華為在折疊手機的出貨量上年增23%，市場占有率為15%。

榮耀出貨量年增121%，市場占有率為10%，排名第三。摩托羅拉出货量年增長164%，市場占有率為7%。

小米 憑藉首款翻蓋手機Mix Flip以及積極拓展海外市場，出貨量年增185%，市占也提升至6%，創下歷史新高，排名第5。

全球折疊手機排名前五的品牌，只有三星一家在下跌，剩下四家全部在增長，華為之外的三家年增率都在100%以上。

雖然前五的品牌只有三星一家在下跌，但在全球範圍之內，三星還是折疊手機領域的霸主，一家的市占就超過50%，也就其它所有品牌加在一起都不是三星的對手。