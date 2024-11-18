Nvidia襄助Google設計量子運算處理器 進行科技業的長期賭注

輝達（Nvidia）襄助Google設計量子運算處理器。（路透）

人工智慧（AI ）晶片 大廠輝達（Nvidia）正與Alphabet旗下的Google 合作，追求一度被歸類為科幻小說的技術：量子運算。

根據周一發表的共同聲明，Google的量子AI部門將使用Nvidia的Eos超級電腦，加速量子處理器的設計。兩家公司的構想是模擬量子處理器運作所需的物理特性，協助克服現今的硬體限制。

Nvidia相信它的技術能協助Google解決一個棘手問題。隨著量子處理器日益強大，愈來愈難區別出實際資訊與干擾雜訊之間的區別。

兩家公司希望造出新機器，速度比今日基於半導體技術所製機器要快得多。但一切仍為時尚早。雖然多家公司宣稱已取得量子運算的突破，但大規模商業方案要真能準備就緒，可能也還需要數十年時間。

Google量子AI的研究科學家Guifre Vidal表示：「要能在控制住雜訊的狀況下擴充量子硬體，才可能開發出商用量子電腦。利用Nvidia的加速運算，我們正在探索愈來愈大的量子晶片設計的雜訊。」

為了協助實現目標，Nvidia正提供由其AI加速器晶片驅動的巨型電腦，進行複雜的動態模擬，以便完全掌握量子處理器元件如何與環境互動。舉例來說，許多量子晶片必須冷卻到極端低溫才能運作。

在過去，這些模擬的運算，成本昂貴耗時，令人望而卻止。現在，透過Nvidia的CUDA-Q平台，Google可在Eos上使用1,024個NVIDIA的H100 Tensor Core GPU，以相對於先前僅一小部分的成本，數分鐘內就得到以前要花一周時間才能獲致的結果。

Google的努力會在Nvidia本周於亞特蘭大舉行的SC24會議上發表。