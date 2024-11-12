蘋果傳將推有AI功能壁掛式平板裝置 搶攻智慧家居市場

蘋果積極搶攻智慧家居領域。圖為 Apple store。(美聯社)

蘋果公司正接近推出一個新的產品類別—能控制家電、處理視訊會議和利用AI 進行導航應用的壁掛式顯示器，目標在智慧家居市場趕上競爭同業。

彭博資訊引述知情人士說法報導，蘋果準備最快在明年3月發表這款產品，它將被定位為家用指揮中心，而且這款代號為J490的產品還將主打新的「App le Intelligence」AI平台。

蘋果執行長庫克押注這款產品能讓夠蘋果在智慧家居領域占有一席之地，而近年來，蘋果在這塊領域落後於Alphabet和亞馬遜。庫克已將這款裝置列為公司工程和設計部門的優先項目，準備在經過三年多的研發後，向市場推出。蘋果的代表不願置評。

這款產品有著約6吋的螢幕，看起來像個方形的iPad，尺寸有如兩台iPhone並排，顯示器的周圍有厚邊框。前方頂部搭載攝影鏡頭，也配備可充電的內建電池和內部揚聲器。蘋果規劃有銀色、黑色兩種選擇。

這款產品的觸控界面看起來像是蘋果手表的作業系統和iPhone最近推出的StandBy待機模式的結合。不過，蘋果預期，大多數人會利用Siri數位助理和Apple Intelligence透過語音來控制這款裝置。硬體是圍繞App ntents設計的，這是個讓AI能精準控制應用程式和任務的系統，預定數月內將亮相。

這款產品的行銷賣點，將是能夠控制家電、與Siri交談聊天、透過蘋果的FaceTime軟體進行家庭內部通話。它也能下載蘋果的App，包括網頁瀏覽器、收聽新聞與播放音樂。用戶將能夠使用他們的筆記和行事曆資訊，而且螢幕也能把照片進行幻燈片般地展示。

這是蘋果首度將與亞馬遜的Echo Show、Echo Hub智慧顯示器、Google的Nest Hub產品競爭。實際上Meta以往也曾推出Portal，但成效不佳。

蘋果也正規劃售價較高的後繼產品，具有機器人手臂，可以帶著螢幕移動。蘋果計劃把這項技術行銷為具有AI性格的居家伴侶。

消息人士說，這款高階產品售價可能高達1,000美元，依據產品所使用的零組件而定。至於僅有顯示器的裝置售價遠低於此，大約與同業產品的價格相當。Echo Show 8售價為150美元、Echo Hub售價180美元，至於Nest Hub Max售價為230美元。

蘋果為這款裝置設計了不同的附件，包括能把螢幕固定在牆上的附件，就像典型的家庭安控面板，也有能加裝在廚房、床頭櫃或桌上的額外揚聲器。蘋果想像FaceTime功能可被用於烹飪或進行視訊會議期間。

知情人士說，這是首度將Siri、Apple Intelligence和生活首度結合，螢幕會搭載代號名為Pebble的新作業系統，其內包含感測器來判斷裝置要與人多接近。新設計的作業系統也包含自訂螢幕，使用者能打開小工具查看股票價格、天氣和約會行程。

這款產品將利用蘋果長期來的智慧家庭架構HomeKit，能控制第三方溫控器、燈光、門鎖、監視器、感應器、灑水器、風扇和其他設備。另一大賣點則是安全功能，將提供安全警報並顯示監視器的影像，包括來自智慧門鈴的影像。它也能做為家人在不同房間時彼此內部對講的系統。