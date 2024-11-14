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曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

廚房裡的無形殺手 你真的了解嗎？

【紐約訊】
Photo by pixabay
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在日常烹飪過程中，廚房油煙是我們看不見的殺手，悄悄地威脅著全家人的健康。根據美國環境保護署（EPA）的研究，室內空氣污染程度可能比室外高出2到5倍，而烹飪產生的微粒物質（PM2.5）是主要元兇之一。當您在煎炸、烤肉時，PM2.5的濃度甚至可能飆升至安全標準的數倍。

令人震驚的是，統計顯示，女性肺腺癌患者中有53%到83%從未吸過菸，主要原因來自廚房的空氣污染。每日開火做飯，油煙的積累不僅增加了罹患肺癌的風險，還讓整個居家環境充滿有害物質。實測發現，煎魚、炸物或烤肉等高油煙料理時，空氣中的PM2.5指數大幅飆升。尤其是開放式廚房設計，讓油煙輕易蔓延至客廳，附著在牆壁和家具上，長期吸入將對全家的健康造成嚴重威脅。

高效能的抽油煙機，讓廚房遠離隱形危機

選擇一款高效的抽油煙機，等同於為廚房安裝了一台強力的空氣淨化器。在眾多產品中，選對高效能的抽油煙機才能真正保護家人的健康。SAKURA櫻花廚電推出的M6000 壁掛導流環吸式抽油煙機(wall-mount chimney range hood)，採用導流板技術，360度環繞進煙設計，吸煙面積提升了23%，確保無論油煙從哪裡產生，都能被迅速捕捉。此外，其磁吸式導流板設計，可簡單拆下清洗，讓清潔變得簡單無憂。

它還搭配SAKURA櫻花廚電獨家專利的可換式鋁平網。當大量油脂顆粒在烹飪過程中產生並因重力下落時，這層鋁平網作為第一道防線，有效吸附85%的油脂。剩餘的油脂顆粒則通過3D導流板進一步過濾。獨家的二合一多重濾油結構，層層把關，讓油脂分離度高達95%，實現真正的零漏煙效果。不僅保持廚房空間只有美食的香味，還杜絕了油煙擴散到家中其他空間。使用者只需定期更換鋁油網並進行簡單擦拭，即可保持抽油煙機的高效運作。

智能操控，輕鬆守護家人健康

專家建議，烹飪前就應啟動抽油煙機，且在烹飪後繼續運轉一段時間。SAKURA M6000 壁掛導流環吸式抽油煙機(wall-mount chimney range hood)配備智能多段變速功能，烹飪結束後自動運轉五分鐘，分階段吸收殘留油煙，無需手動操作即可完成空氣淨化，避免油煙飄散至家中各處。

專為北美廚房環境設計

針對北美的廚房環境，M6000 壁掛導流環吸式抽油煙機(wall-mount chimney range hood) 特別調整了機身深度和導流板設計，確保能有效覆蓋所有爐頭，徹底吸收烹飪時產生的油煙。這不僅僅是一台抽油煙機，更是現代廚房的健康守護者，為全家營造一個清新、乾淨的烹飪空間。

數據說話，健康不容忽視

根據美國環境保護署（EPA）的研究，室內空氣污染程度可能是室外的2至5倍，有時甚至達到100倍。而廚房油煙是室內空氣污染的主要來源之一。長期暴露在高濃度的油煙環境中，會增加呼吸道疾病、心血管疾病甚至癌症的風險。

為了家人和自己的健康，現在就行動

健康無價，家人的幸福需要我們用心守護。選擇SAKURA櫻花廚電，為您的健康作守護。讓我們一起遠離油煙的侵害，為家人打造一個清新、健康的生活環境。

代理資訊

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