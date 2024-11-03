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iPhone SE 4詳細規格曝光？1功能贏過iPhone 15

TVBS新聞網／編輯 顏敏翔 / 責任編輯 編輯組 報導
蘋果傳出明年初將推出iPhone SE 4，是新一代的平價手機。圖為蘋果在2016年發表的iPhone SE。(美聯社)
蘋果傳出明年初將推出iPhone SE 4，是新一代的平價手機。圖為蘋果在2016年發表的iPhone SE。(美聯社)

蘋果傳出將於2025年3月發表新一代入門手機iPhone SE 4，近日有爆料客在網路上釋出詳細規格，透露這款新機有多項規格將媲美iPhone 16，更是首款搭載蘋果自研5G數據晶片的iPhone，消息一出備受果粉期待。

根據爆料客「Jukanlosreve」在X帳號曝光的iPhone SE 4詳細規格表，這款新機將採用A18晶片，並搭載LPDDR5X 8GB記憶體，儲存空間則從128GB起跳，在效能表現上將不輸iPhone 16；另外，iPhone SE 4預計也會支援Apple Intelligence的一系列AI功能，將成為與iPhone 14、iPhone 15等舊機最大的差異。

值得注意的是，規格表透露iPhone SE 4將首度採用蘋果自行研發、代號為「Centauri」的5G數據晶片，取代過往由高通（Qualcomm）所提供的產品，可望進一步提升5G連網效能與穩定性。

在螢幕規格方面，iPhone SE 4將擺脫以往小巧的定位，改搭載6.06吋、解析度為2532 x 1170的OLED螢幕，峰值亮度可達800尼特，但刷新率仍維持60Hz；此外，新機也將支援Face ID臉部辨識功能，不再提供Touch ID指紋辨識。

相機部分，iPhone SE 4可能因為成本考量，仍舊維持單鏡頭設計，僅搭載一顆 4800萬畫素的Sony IMX904主鏡頭，以及前方的1200萬畫素自拍鏡頭，電池容量則為3279mAh，推測續航力將接近iPhone 15，但仍稍遜於電量更大的 iPhone 16。

至於其他規格則包括IP68防水防塵、WiFi 6、藍牙5.3、UWB超寬頻技術，還會支援20W PD有線充電、15W的Qi2以及Magsafe磁吸無線充電；外界推測iPhone SE 4可能會以499美元或549美元的定價上市，對於預算有限又想體驗最新iPhone性能的消費者來說，絕對是一款值得期待的選擇。

iPhone SE 4詳細規格外流！1升級領先所有iPhone

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iPhone iPhone 16 晶片 5G 預算

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