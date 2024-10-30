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三星恐痛失手機銷量王？分析師點出自滿導致結構問題

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三星恐痛失手機銷量王寶座？分析師點出自滿導致結構問題

編譯葉亭均／即時報導
三星電子正面臨難以維持穩坐全球智慧手機銷售王寶座的窘境。（美聯社）
三星電子正面臨難以維持穩坐全球智慧手機銷售王寶座的窘境。（美聯社）

三星電子正面臨難以維持穩坐全球智慧手機銷售王寶座的窘境，讓這家南韓科技巨擘在應付重重危機之際挑戰加劇。

英國金融時報報導，今年第三季，在全球五大智慧手機製造商中，三星電子是唯一手機出貨量衰減的公司，把市占讓給長期競爭同業蘋果與提供新型折疊手機的中國品牌。

研調業者IDC的數據顯示，三星第3季在全球智慧手機市占率從21%降至18%，領先蘋果的幅度只剩下0.6個百分點。分析師估計，三星智慧手機部門的營業利益同期間下滑多達30%。

南韓大信證券分析師朴康浩表示：「三星智慧手機事業陷入低迷。該公司寄望透過折疊手機獲得領先蘋果的優勢，但消費者反應平平。現在中廠推出折疊手機，搶走三星的市占。」

三星12年來雄霸全球智慧手機銷量王的局面在去年遭到終結，被蘋果短暫篡位，不過三星在今年首季又重奪寶座。

然而，研究組織TechInsights預期，新的生成式AI功能將有助蘋果在明年超越三星。

三星智慧手機部門一名員工表示：「中國品牌在價格、功能上都變得更具競爭力。我們關注同業的動向，並密切關注新款iPhone的表現。」

在折疊手機領域，三星原先是領導者，但今年稍早把銷售寶座讓給華為。根據IDC，在第2季的折疊手機市場中，華為市占達27.5%，高於三星的16.4%。華為上月也發表了全球首款「三折疊」手機Mate XT，售價接近3000美元，是一大象徵性的勝利。

三星電子正面臨內憂外患，占營業利益六成的半導體部門遭遇一連串失敗的打擊，包括在開發AI相關先進記憶體方面落後同業SK海力士，三星的半導體負責主管本月已罕見發表道歉聲明。

觀察人士認為，三星各部門的許多問題都是相互關聯的，同時指出，三星可能被迫在即將推出的旗艦Galaxy S25智慧手機中改採美國競爭同業高通（Qualcomm）的晶片，原因是自家的Exynos處理器良率較低。三星不對相關報導置評，而該公司股價較一年前下跌27%。

首爾企業研究組織Leaders Index主管朴具炫表示：「由於自滿和官僚科層作風，三星在往昔稱霸的晶片、智慧手機到顯示器等多數業務中，面臨愈來愈多結構性問題。」

分析師表示，三星明年1月將推出的Galaxy S25旗艦機的表現將是關鍵，屆時將與號稱具備AI功能的iPhone與其他Android手機競爭。

三星 華為 AI

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