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蘋果AI首批新功能上線 預告12月更新再進化

中央社／台北29日電
一體成型設計的新款iMac，內含強大的M4晶片，並提供多種趣味色彩選擇一體成型設計囊括強大的 M4 晶片，以及令人驚豔的 Apple Intelligence 功能，新款 iMac 提供多種趣味色彩選擇。(圖／蘋果提供)
一體成型設計的新款iMac，內含強大的M4晶片，並提供多種趣味色彩選擇一體成型設計囊括強大的 M4 晶片，以及令人驚豔的 Apple Intelligence 功能，新款 iMac 提供多種趣味色彩選擇。(圖／蘋果提供)

蘋果公司宣布，個人智慧系統Apple Intelligence首批功能即日起隨著iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1更新上線，提供全系統書寫工具、更有對話感的Siri、更智慧的「照片」App、鎖定畫面通知摘要、通話逐字稿等，在人工智慧（AI）領域急起直追。

蘋果也預告，新一批Apple Intelligence功能將於今年12月推出，更多功能將在未來幾個月內問世。

只要裝置和Siri語言設定為美式英文，在全球大多數地區現在皆可使用Apple Intelligence。12月Apple Intelligence將提供澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、南非和英國在地英文的版本，明年4月起將支援更多語言，包括中文。

Apple Intelligence的書寫工具，讓使用者能改寫、校對和摘要幾乎任何可書寫之處的文字，包括「郵件」、「訊息」、「備忘錄」、Pages和第三方App。透過「改寫」功能，使用者可以從所寫內容的不同版本中進行挑選，調整成專業、簡潔或友好等語氣。

語音助理Siri變得更靈活自然，使用者可以隨時在iPhone、iPad與Mac上打字給Siri，並可在文字與語音之間流暢轉換。Siri也有更豐富的語言理解能力，在使用者說話打結時仍能跟上內容，而且在前後指令之間保有脈絡。

Apple Intelligence讓「照片」App變得更聰明，加入自然語言搜尋功能，使用者能透過簡單敘述要找的事物來搜尋任何內容，也可以搜尋影片特定片段中發生的事情，並直接跳轉至該處。如果照片中出現不相干的物體或人物時，使用者可以運用「清除」工具來刪除。

Apple Intelligence也優化電子郵件，在收件匣中，使用者無須打開訊息即可查看摘要；針對較長的訊息串，使用者可以點按或點擊總結摘要，來查看直接相關的細節。智慧回覆功能可以提供簡短的建議回覆內容，並能夠辨識電子郵件中提出的問題，確保所有問題都已經得到回答。

Apple Intelligence的通知摘要功能，可以在鎖定畫面上顯示重要細節，讓使用者能快速瀏覽篇幅較長或堆疊的通知。全新的「降低干擾專注模式」僅顯示可能需要立即注意的通知。

此外，在「備忘錄」和「電話」App中，使用者可以錄製音訊，並產生逐字稿和摘要。開始錄製「電話」App的通話時，系統會自動發送通知給通話參與者，通話結束後，Apple Intelligence會產出摘要，協助使用者回想重點內容。

下一批Apple Intelligence功能將於12月推出，使用者只要輸入描述，即可製作原創表情符號Genmoji；「書寫工具」將變得更強大，使用者能描述他們想針對文本做出的特定改寫，例如讓晚餐派對的邀請函讀起來更像一首詩，還可以選擇從「書寫工具」和Siri中取用聊天機器人ChatGPT。

同樣將於12月推出的還有結合Apple Intelligence的全新視覺智慧體驗，能讓使用者在短時間內了解某個物品或地點。iPhone 16系列的「相機控制」功能將能用來開啟第三方工具，例如想透過Google找出某項物品在何處購買，或想運用ChatGPT解決問題的能力，「相機控制」能將使用者連結至所需工具。

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