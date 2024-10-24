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蘋果傳大砍Vision Pro產量 現有版本可能停產改聚焦平價版

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果高價混合實境（MR）頭戴裝置 Vision Pro。 (路透)
蘋果高價混合實境（MR）頭戴裝置 Vision Pro。 (路透)

美國科技媒體The Information 23日報導，蘋果今年初夏以來，已快速大幅縮減混合實境（MR）頭戴裝置Vision Pro產量，可能今年底前停產目前版本的Vision Pro，聚焦於生產更平價的版本，可能明年底前上市。

報導指出，蘋果目前版本的Vision Pro今年2月推出後，因為每台約3,500美元的價格昂貴，又缺乏可用的應用程式（App），需求疲弱。三家Vision Pro供應商員工透露，迄今製造的零組件足夠生產50萬～60萬台Vision Pro，一家供應商員工說，其工廠5月就暫停生產Vision Pro的零組件。

The Information指出，蘋果去年秋季開始增產Vision Pro與相關零組件，目前已積累的庫存足以生產並銷售一直到明年的Vision Pro。

消息人士說，蘋果最近幾周已通知Vision Pro最終組裝廠立訊精密，可能需要在11月調降Vision Pro產量，但蘋果並未取消生產線，以在銷售開始增加時，能迅速恢復生產。立訊在高峰期每日組裝約2,000台Vision Pro，現在減至約1,000台。蘋果沒有立即回應路透記者的置評請求。

The Information之前報導，蘋果今年稍早決定聚焦於打造較平價版本的頭戴裝置，因此已暫停開發第二代高階Vision Pro至少一年，蘋果也已告知至少一家供應商，預期平價版產品整個生命周期的零組件產量，為400萬台。

蘋果執行長庫克日前受訪表示，Vision Pro因為高價，不會是「大眾市場產品」，但慶幸有足夠的顧客願意在早期就購買。

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