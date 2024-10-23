波蘭第一個AI頻道成立 三虛擬主持人各有人設

波蘭克拉克夫電台設定3位虛擬主持人為Z世代代表，分別幫他們取名為Emila, Jakub 和Alex。(取材自Youtube)

波蘭克拉克夫電台（Radio Krakow）指出，電台已於22日推出名為OFF Radio Krakow的全新頻道，該頻道是由人工智慧 （AI ）技術創造，由三位虛擬AI主持人擔綱，聽眾鎖定18到26歲的波蘭年輕人。

根據Radio Krakow發布的新聞指出，AI頻道是作為媒體實驗研究，探討AI技術對文化、媒體和社會的影響。頻道節目已經上線。

電台設定這3位虛擬主持人為Z世代代表，分別幫他們取名為Emila, Jakub 和Alex。電台對這三位虛擬主持人的角色設定分別是：Emilia是一位20歲，新聞專業學生，擅長介紹流行文化，對音樂、電影和時尚有深入瞭解。她有著長捲髮和活潑的個性，節目風格輕鬆有趣。

Jakub則是一位22歲的聲學工程專業學生，熱衷於聲音技術與製作。他的個性沉穩，喜愛分享音樂製作背後的技術細節。

Alex是一個社會活動積極分子，探討身分認同和同性戀 等議題，並且對心理學有所涉略，具有時尚和親和的外表。

這個頻道受到許多關注，根據波蘭主流英文媒體「波蘭筆記」（Note From Poland）報導，其中一位曾經在該電台主持過節目的德姆斯基（Mateusz Demski）發起一項請願活動，提醒民眾注意許多在電台工作近10年者失業的事實。

他指出，「AI頻道是一個危險的先例，我們知道人工智慧成為日常生活不可分割的一部分，但我相信媒體是由人類所創造的」。

克拉克夫電台網站上更有網友評論，文化是由人類創造的，不是機器人，人工智慧旨在為人類服務。另有網友擔心，人工智慧創造的內容，該如何認定智慧財產權的問題。也有網友表示：「現代社會要準備由人工智慧來培養年輕人的視野與文化價值觀嗎？」

克拉克夫電台主編皮特利克（Marcin Pytlik）表示，這次試驗為期為3個月，3個月後會進行進一步評估。但目前沒有任何人因為AI頻道成立而被開除。