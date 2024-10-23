我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接受選民提問 強調執政非拜登政府延續

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

波蘭第一個AI頻道成立 三虛擬主持人各有人設

中央社華沙24日專電
波蘭克拉克夫電台設定3位虛擬主持人為Z世代代表，分別幫他們取名為Emila, Jakub 和Alex。(取材自Youtube)
波蘭克拉克夫電台設定3位虛擬主持人為Z世代代表，分別幫他們取名為Emila, Jakub 和Alex。(取材自Youtube)

波蘭克拉克夫電台（Radio Krakow）指出，電台已於22日推出名為OFF Radio Krakow的全新頻道，該頻道是由人工智慧AI）技術創造，由三位虛擬AI主持人擔綱，聽眾鎖定18到26歲的波蘭年輕人。

根據Radio Krakow發布的新聞指出，AI頻道是作為媒體實驗研究，探討AI技術對文化、媒體和社會的影響。頻道節目已經上線。

電台設定這3位虛擬主持人為Z世代代表，分別幫他們取名為Emila, Jakub 和Alex。電台對這三位虛擬主持人的角色設定分別是：Emilia是一位20歲，新聞專業學生，擅長介紹流行文化，對音樂、電影和時尚有深入瞭解。她有著長捲髮和活潑的個性，節目風格輕鬆有趣。

Jakub則是一位22歲的聲學工程專業學生，熱衷於聲音技術與製作。他的個性沉穩，喜愛分享音樂製作背後的技術細節。

Alex是一個社會活動積極分子，探討身分認同和同性戀等議題，並且對心理學有所涉略，具有時尚和親和的外表。

這個頻道受到許多關注，根據波蘭主流英文媒體「波蘭筆記」（Note From Poland）報導，其中一位曾經在該電台主持過節目的德姆斯基（Mateusz Demski）發起一項請願活動，提醒民眾注意許多在電台工作近10年者失業的事實。

他指出，「AI頻道是一個危險的先例，我們知道人工智慧成為日常生活不可分割的一部分，但我相信媒體是由人類所創造的」。

克拉克夫電台網站上更有網友評論，文化是由人類創造的，不是機器人，人工智慧旨在為人類服務。另有網友擔心，人工智慧創造的內容，該如何認定智慧財產權的問題。也有網友表示：「現代社會要準備由人工智慧來培養年輕人的視野與文化價值觀嗎？」

克拉克夫電台主編皮特利克（Marcin Pytlik）表示，這次試驗為期為3個月，3個月後會進行進一步評估。但目前沒有任何人因為AI頻道成立而被開除。

AI 人工智慧 同性戀

上一則

上廁所見文化衝擊 外國客不解台灣人「不良習慣」

下一則

12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺

延伸閱讀

揭醜聞怒殺記者 前賭城民選官員重判28年 比陪審團量刑多8年

揭醜聞怒殺記者 前賭城民選官員重判28年 比陪審團量刑多8年
WNBA／聯盟收視新高仍慘虧4000萬 NBA股東不滿稱「虧錢養女籃」

WNBA／聯盟收視新高仍慘虧4000萬 NBA股東不滿稱「虧錢養女籃」
WNBA／高球也懂 神射手克拉克LPGA參戰

WNBA／高球也懂 神射手克拉克LPGA參戰
聖地牙哥拉荷拉海岸建地 3500萬元售出

聖地牙哥拉荷拉海岸建地 3500萬元售出

熱門新聞

把蔬菜在烤架上過火一番，是做出超級蔬菜湯的重要步驟。蔬菜湯示意圖。（取材自pexels.com@Navada Ra）

主廚分享蔬菜湯做得好吃十倍 一動作不可省

2024-10-18 19:40
服裝顏色沒搭好，可能會讓自己看起來更顯老。（取材自unsplash.com＠micheile henderson）

熱門色更別輕忽搭配 穿這三種顏色衣物當心「看起來顯老」

2024-10-20 22:35
五星座明年事業運最旺。（取材自pexels.com@fauxels）

2025年五星座事業運最旺爽加薪 他將成優異領導人

2024-10-21 00:15
四生肖冬季前有望升職加薪。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

入冬前4生肖有望加薪 屬龍工作運登頂、他事業版圖再擴大

2024-10-21 22:40
汽車維修專家表示有九款車不考慮入手。示意圖。（取材自pexels.com@Pok Rie）

維修傷荷包又耗時 汽車技師點名九種自己絕不買的車款

2024-10-16 19:40
房屋示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ David McBee）

未來五年計畫買房建議鎖定三州 這處還沒漲起來

2024-10-19 19:35

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝