促蘋果AI落地中國？蘋果CEO庫克再現身北京

蘋果CEO庫克（Tim Cook）再訪北京，外界關注庫克這次訪京會如何推進蘋果在中國業務。（取材自微博）

蘋果CEO庫克 （Tim Cook）再訪北京，外界關注庫克這次訪京會如何推進蘋果在中國業務，特別是Apple Intelligence落地中國的進度。

庫克21日晚間發布微博，表示「很高興再次回到北京」。 在微博影片中，庫克與攝影師陳漫一起在北京散步拍照；庫克22日則被曝出現在北京順義的一家有機農場，參觀農作物，並與農業研究人員交談，討論iPhone 和iPad在農業研究中的應用。

上次庫克高調訪中國是在今年3月，當時他除了拜訪中國供應鏈廠商、出席上海蘋果旗艦店開幕式外，也現身中國發展高層論壇，並與中國商務部長王文濤會面，當時他提及將加大對中國供應鏈的研發與銷售的投入。

蘋果9月推出iPhone 16 系列新機，但備受關注的AI功能還未有更多細節。此外，中國版iPhone 16目前也不能使用 Apple Intelligence功能。在今年8月的財報電話會議中，庫克曾表示，正推動Apple Intelligence落地中國，目標是為所有蘋果用戶提供AI服務。

庫克當時表示，蘋果公司目前已經接觸監管部門，會根據當地市場的監管要求，推進Apple Intelligence部署工作。

6月曾有消息稱，蘋果公司正在積極尋找中國本土廠商進行合作，以便在中國推出「蘋果牌 AI」Apple Intelligence。包括百度、阿里和初創公司百川都有所接觸，但尚未達成任何協議。

中國網民普遍認為，iPhone手機換代更新如「擠牙膏」，沒有太多特色與亮點，並預期iPhone 16在中國的銷量恐不樂觀。在即將到來的中國雙11電商慶典，中國消費者領取通路補貼外加上「以舊換新」優惠後，iPhone 16最多將能折價人民幣1600元。

據Counterpoint Research提供的數據，與去年iPhone 15系列相比，蘋果今年新推出的iPhone 16系列在中國市場發售前三周的銷量實現了20%的增長。消費者更傾向於購買高價位的型號，其中Pro和Pro Max型號的銷量與去年同期相比增長了44%。

對於iPhone 16銷售表現，Counterpoint分析師表示，「得益於生產平穩提升、一致的定價策略，以及現有iPhone用戶的首次升級潮，iPhone 16系列在中國國內市場上實現了顯著增長，產品組合也呈現出明顯改善。」