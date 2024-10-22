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iOS 18.1最終測試版釋出 蘋果AI下周上線

中央社／台北22日電
圖左起為iPhone 16 Pro max、iPhone16 Pro、iPhone 16 Plus及iPhone 16。(中央社)
圖左起為iPhone 16 Pro max、iPhone16 Pro、iPhone 16 Plus及iPhone 16。(中央社)

蘋果公司今天向開發者釋出iOS 18.1 RC（Release Candidate）最終測試版，預計下周釋出正式版，將帶來眾所期待的個人智慧系統Apple Intelligence新功能，包括書寫工具、對話更自然靈活的Siri、可移除照片背景雜物的「清除」工具等。

Apple Intelligence在上線初期，將適用於裝置語言設定為美式英文的iPhone 16系列、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max等手機。

Apple Intelligence與iOS系統深度整合，運用蘋果自研晶片的效能來理解、生成語言與影像，能夠跨App運作，並根據個人使用情境來精簡及加速日常事項的執行。

以書寫工具為例，使用者可以在幾乎所有可書寫處，進行重寫、校正與摘要，精修文字內容，包括「郵件」、「備忘錄」、Pages及其他第三方App皆適用。

在iOS 18.1，使用者能運用「照片」中的「回憶影片」功能，簡單輸入描述，創造出想看的內容，也可以運用自然語言搜尋特定照片和影片。全新「清除」工具可以辨認並移除照片背景中的雜物，不會讓主體變形。

iOS 18.1的語音助理Siri變得更自然且靈活，在iPhone上啟用時，螢幕邊緣會散發出優雅光芒，使用者可以隨時在iPhone上打字給Siri，並且在文字與語音之間流暢轉換。Siri將有更豐富的語言理解能力，在使用者說話打結時仍能跟上內容，而且能在前後指令之間保有脈絡。

此外，iOS 18.1的「電話」App能夠錄製即時通話及產出逐字稿，以便往後更容易回顧重要細節。通話參與者在錄音開始前會收到通知，且逐字稿會儲存到「備忘錄」App中，讓使用者能快速搜尋並查看討論的內容。

App iOS iPhone

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