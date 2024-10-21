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Meta要打擊名人誘餌詐騙廣告 宣示利用臉部辨識這一招

編譯葉亭均／綜合外電
Meta Platforms將開始利用臉部辨識技術，打擊利用名人照片進行詐騙的「名人誘餌」廣告。(路透)
Meta Platforms將開始利用臉部辨識技術，打擊利用名人照片進行詐騙的「名人誘餌」廣告。(路透)

社群平台Facebook母公司Meta Platforms將開始利用臉部辨識技術，打擊利用名人照片進行詐騙的「名人誘餌」廣告。

詐騙份子會利用明星、名人的照片來誘騙網路使用者點擊廣告，並把他們引導至可疑的網站，接著試圖竊取個人資料或詐騙金錢。Meta表示，將招募約5萬名公眾人物參加測試，自動比對名人在Facebook或Instagram帳號上的個人資料照片和疑似詐騙廣告中使用的照片。

Meta表示：「如果我們證實吻合，而廣告是詐騙，我們將予以封殺。」Meta沒有揭露其服務出現這類詐騙的頻繁程度。

Meta說，名人們將收到參加測試的通知，如果他們不想參加，可以選擇退出。

由於在Ｍeta旗下所有應用程式（App）共有接近33億每日活躍用戶，Meta仰賴AI技術來執行許多內容規定與準則，以便處理大量的每日詐騙回報和其他違反規定的內容。不過，這以往也曾導致合法內容因自動執行的錯誤而遭到封鎖。

Meta表示，也將開始利用臉部辨識技術來協助用戶解鎖帳戶。做為新測試的一環，一些使用者在無法進入帳戶時，能夠上傳一段自拍影片，接著Meta將把影片和帳戶照片進行比對，來判斷是否符合。

這家社群平台巨擘在臉部辨識技術方面有著複雜的歷史。先前Meta利用這項技術辨識被上傳照片中的使用者，鼓勵人們在照片中標註好友並增加聯繫。不過，Meta稍後遭美國多州控告在未經用戶同意的情況下從這項技術獲利，並在2024年遭勒令為此賠償德州14億美元。多年前，Meta同意以6.5億美元和解在伊利諾州的另一項法律訴訟。

Meta表示，計劃從12月起在全球範圍內推出上述新測試，但不包含英國、歐盟、韓國以及美國德州與伊利諾伊州等一些沒有獲得監管許可的大型司法管轄區。

臉部辨識 德州 歐盟

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