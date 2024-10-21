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蘋果AI落後2年？傳內部研究指ChatGPT準確度高出25%

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果的AI應用Apple Intelligence首波功能預定在本月底推出。（路透）
蘋果的AI應用Apple Intelligence首波功能預定在本月底推出。（路透）

蘋果公司預定在本月底推出備受期待的首波AI功能。根據彭博資訊報導，一些蘋果員工認為，該公司目前在Apple Intelligence開發方面落後於競爭對手，但蘋果預期透過採用新晶片和新的款式，AI功能會在2025年取得進展。

蘋果近期在宣傳最新產品時，一直力捧AI功能Apple Intelligence即將到來，而且會在未來幾個月透過軟體更新慢慢推出。消費者最快將在10月底作業系統iOS 18.1推出時，就會注意到語音助理Siri帶來的一些新功能和變化。

然而，根據彭博的時事通訊專欄爆料，在蘋果內部，一些員工認為蘋果明顯落後於競爭對手，而競爭同業將不會在AI開發上原地踏步。

舉例來說，蘋果內部的報告指出，AI聊天機器人ChatGPT回應提問時，目前準確度比SIRI高出約25%；ChatGPT能夠回答的問題，也比SIRI多出約30%。

彭博的報導說，事實上，一些蘋果員工相信自家公司的生成式AI技術，目前比產業領導者落後兩年多。

報導指出，蘋果首波推出的AI功能不會令人驚艷，起初的功能將是「通知」訊息的摘要，但這欠缺競爭同業產品令人驚嘆的元素，不像Google、OpenAI和Meta在AI方面的最新進展。

蘋果目前對自家AI的宣傳重點，一直是強調多數工作是在裝置上完成，因而有較高的隱私和安全性。相較下，當使用ChatGPT這類資源時，使用者的資訊和內容都會外洩。

由於AI所需的資源很高，蘋果目前只有iPhone 15 Pro、Pro Max或更新的機款才能執行Apple Intelligence，而且裝置至少需要A17或M1晶片組，以及至少8GB RAM。

蘋果若要在2025年、2026年縮小在AI方面與競爭同業的差距，還必須進行大量的工作，包括聘僱額外的工程師、收購具有新技術的企業與投入更多資源。

隨著Apple Intelligence趨向成熟，蘋果將聚焦推出能夠運作這些先進服務的新硬體，因此新一代iPhone SE預期搭載A18晶片和8GB的RAM，而入門款iPad在2025年也會有類似的升級。

根據彭博的報導，到2026年初，蘋果的全系列Mac、iPhone和iPad產品線都將能執行Apple Intelligence，藉此說服使用者升級。

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