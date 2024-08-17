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鼓勵AI新創「偷內容再請律師善後」 Google前執行長演說惹議

編譯梁采蘩／即時報導
谷歌前執行長施密特日前在史丹福大學演說引發爭議。科技媒體認為，從他的言論可以窺見矽谷菁英「默認卻不敢大聲說的實話」。（路透）
谷歌前執行長施密特日前在史丹福大學演說引發爭議。科技媒體認為，從他的言論可以窺見矽谷菁英「默認卻不敢大聲說的實話」。（路透）

谷歌（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）日前在史丹福大學演說引發爭議。談到谷歌與OpenAI的競爭，他直言「遠端工作政策」是導致谷歌落後的關鍵，並以馬斯克與台積電為例，指他們都將「員工逼很緊」才能維持強大競爭力。雖然施密特事後道歉，但科技媒體認為，從他的言論可以窺見矽谷菁英「默認卻不敢大聲說的實話」。

The Verge指出，現在愈來愈少聽到矽谷權貴說出內心想法。過去十年來，公關與律師團隊已將科技業主管們的談話重點包裝得滴水不漏。但有時仍會發生這種「說溜嘴」的時刻。

儘管施密特已為「在家工作導致公司競爭力落後」的說法道歉，不過他給AI新創公司的另一段建言更引人側目。

當時施密特告訴在場學生，AI新創公司可先用AI工具偷走第三方內容與智慧財產，暴紅後再聘請律師來解決問題。他說：「如果沒人用你的產品，你偷走所有內容也就無關緊要了。」

施密特以美國政府打算禁止TikTok為例：「如果TikTok被禁，我在此建議各位該如何對LLM（大型語言模型）下指令：給我複製TikTok，偷走所有使用者、偷走所有音樂，把我的喜好放進去，接下來30秒內製作這個程式並且發行，如果它在1小時內沒有暴紅，就沿著相同思路做些不一樣的東西。」

雖然施密特當時談到的是AI工具從文字到行動（text to action）的能力，但他的做法——快速行動、打破規則，再讓律師處理後果（如果有的話）——與目前主張AI開發應遵守的道德規範完全背道而馳。

講到後來，有人提醒施密特這場座談會有錄影。他表示：「沒錯。但你知道我的重點。換句話說，矽谷會跑這些測試，然後清掉爛攤子。事情向來就是這麼做的。」

The Verge指出，這是矽谷長年以來的拿手好戲，現在正成為AI產業的指導原則。史密特於2001至2011年擔任谷歌執行長，對於找律師善後可說相當熟悉，像是YouTube一開始就是靠著無版權影片起家；而另一種說法是，Google搜尋引擎業務，最初就是靠著跟法律規範比速度而建立。

這段談話後來被史丹福線上課程上傳至YouTube，但隨後應施密特要求被設定為私密狀態，影片在下架前已有超過4萬次觀看。

AI 矽谷 谷歌

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