彭博：蘋果擬最快2026年推出桌上機器人 增加收入來源

蘋果傳出已在著手研發的桌上機器人，裝置會類似已停產的Meta Portal。(路透)

彭博資訊引述未具名知情人士報導，努力尋求新收入來源的蘋果公司（Apple ）正在開發一款昂貴的桌上型家用設備，機器有個類似iPad的顯示幕，結合機器人手臂。上市的時程規畫最早落在2026年或2027年，售價希望能控制在大約1,000美元。

消息人士透露，蘋果目前有一支數百人的團隊在研發這款桌上機器人（tabletop robot）設備。該設備使用細的機械手臂，來移動一塊大尺寸顯示幕，靠著致動器上下調整顯示面板傾斜，也能做360度旋轉。基本上可說是亞馬遜Echo Show 10，或是Meta已停產的Portal等家用電子產品的變形。

知情人士表示，桌上機器人研發專案的代號為J595，專案早在2022年就被蘋果高階主管團隊批准，但最近幾個月才開始正式推動。桌上機器人被設想是個智慧家居指揮中心、視訊會議機器、遠距控制居家安全的工具。

彭博分析，向機器人轉型是蘋果提振銷售和利用「蘋果智慧」（Apple Intelligence）大計畫中的一部分。Apple Intelligence是今年將應用於iPhone、iPad和Mac的一套人工智慧 技術。在今年稍早時，蘋果終止自動車研發案後，正在尋找新的收入成長來源。

蘋果公司發言人對此消息不予置評。

蘋果的工業設計團隊多年來一直在探索桌面機器人概念，但公司內部，包括軟體工程部門和行銷團隊，對於是否推動這樣的產品並沒有達成共識。

據了解，蘋果行銷團隊擔心消費者不願意花錢買這類商品。軟體工程部門高層主管則是擔心構建這類產品的相關軟體需要投入太多人力。但執行長庫克投了贊成票，硬體工程負責人John Ternus也表示支持。

知情人士表示，蘋果因而現決定將桌上機器人列為優先開發項目，並計劃最早2026或2027年上市；蘋果尋求將產品售價壓低到1,000美元左右。但由於距離預期發表產品的時間還有數年，研發案理論上仍可能生變。

為了表示對此案的支持，蘋果將林區（Kevin Lynch）任命為專案負責人，林區是一位資深高階主管，擔任蘋果負責技術的副總裁，曾管理自駕車 項目，此外，他還曾經主管蘋果的智慧手表和健康軟體工程。林區的匯報對象是蘋果人工智慧負責人賈南德瑞亞（John Giannandrea）。

蘋果的理念是讓這款桌上產品主要由Siri和Apple Intelligence即將推出的功能來控制。設備可以對一些指令做出反應，例如，在視頻會議上，如果對它說「看著我」，桌面機器人可以調整顯示幕角度，將焦點對著下指令的人。此外，它還能發現聲音的不同，相應地調整焦點。目前測試機型採用的是客製版iPad作業系統。