我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

彭博：蘋果擬最快2026年推出桌上機器人 增加收入來源

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果傳出已在著手研發的桌上機器人，裝置會類似已停產的Meta Portal。(路透)
蘋果傳出已在著手研發的桌上機器人，裝置會類似已停產的Meta Portal。(路透)

彭博資訊引述未具名知情人士報導，努力尋求新收入來源的蘋果公司（Apple）正在開發一款昂貴的桌上型家用設備，機器有個類似iPad的顯示幕，結合機器人手臂。上市的時程規畫最早落在2026年或2027年，售價希望能控制在大約1,000美元。

消息人士透露，蘋果目前有一支數百人的團隊在研發這款桌上機器人（tabletop robot）設備。該設備使用細的機械手臂，來移動一塊大尺寸顯示幕，靠著致動器上下調整顯示面板傾斜，也能做360度旋轉。基本上可說是亞馬遜Echo Show 10，或是Meta已停產的Portal等家用電子產品的變形。

知情人士表示，桌上機器人研發專案的代號為J595，專案早在2022年就被蘋果高階主管團隊批准，但最近幾個月才開始正式推動。桌上機器人被設想是個智慧家居指揮中心、視訊會議機器、遠距控制居家安全的工具。

彭博分析，向機器人轉型是蘋果提振銷售和利用「蘋果智慧」（Apple Intelligence）大計畫中的一部分。Apple Intelligence是今年將應用於iPhone、iPad和Mac的一套人工智慧技術。在今年稍早時，蘋果終止自動車研發案後，正在尋找新的收入成長來源。

蘋果公司發言人對此消息不予置評。

蘋果的工業設計團隊多年來一直在探索桌面機器人概念，但公司內部，包括軟體工程部門和行銷團隊，對於是否推動這樣的產品並沒有達成共識。

據了解，蘋果行銷團隊擔心消費者不願意花錢買這類商品。軟體工程部門高層主管則是擔心構建這類產品的相關軟體需要投入太多人力。但執行長庫克投了贊成票，硬體工程負責人John Ternus也表示支持。

知情人士表示，蘋果因而現決定將桌上機器人列為優先開發項目，並計劃最早2026或2027年上市；蘋果尋求將產品售價壓低到1,000美元左右。但由於距離預期發表產品的時間還有數年，研發案理論上仍可能生變。

為了表示對此案的支持，蘋果將林區（Kevin Lynch）任命為專案負責人，林區是一位資深高階主管，擔任蘋果負責技術的副總裁，曾管理自駕車項目，此外，他還曾經主管蘋果的智慧手表和健康軟體工程。林區的匯報對象是蘋果人工智慧負責人賈南德瑞亞（John Giannandrea）。

蘋果的理念是讓這款桌上產品主要由Siri和Apple Intelligence即將推出的功能來控制。設備可以對一些指令做出反應，例如，在視頻會議上，如果對它說「看著我」，桌面機器人可以調整顯示幕角度，將焦點對著下指令的人。此外，它還能發現聲音的不同，相應地調整焦點。目前測試機型採用的是客製版iPad作業系統。

Apple 人工智慧 自駕車

上一則

8月15日星座運勢 雙子保持機警 獅子該忘就忘

下一則

早秋最氣質 BALLY「雪絨花」打造必備歐風托特包

延伸閱讀

除加碼台積電之外 美國基金13F申報上季持股的五大看點

除加碼台積電之外 美國基金13F申報上季持股的五大看點
紐時：鴻海在鄭州蓋新廠造電動車 客戶會是誰？

紐時：鴻海在鄭州蓋新廠造電動車 客戶會是誰？
索羅斯旗下基金 上季新押注美超微、蘋果、博通等科技股

索羅斯旗下基金 上季新押注美超微、蘋果、博通等科技股
Google發表AI加持的Pixel 9手機和折疊機 挑戰蘋果

Google發表AI加持的Pixel 9手機和折疊機 挑戰蘋果

熱門新聞

(取材自免費圖庫pakutaso)

模仿不來、更不可能超越「3星座」天生有獨特性格 靈魂更是萬中挑一

2024-08-10 19:32
每個星座對於整潔的重視程度不同。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

2024-08-10 19:35
三星座歷經殘酷現實會變得冷漠。（取材自pexels.com@rebcenter moscow）

現實太殘酷害3星座變冷漠 他們「戴面具」迎合別人

2024-08-11 19:35
小貓大字型躺地。（取材自小紅書）

累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了

2024-08-10 21:25
日本飯店業者分享退房前可以做的幾件舉手之勞。示意圖。（取材自pexels.com@Engin Akyurt）

飯店退房前記得這四件事 房務人員會感謝你

2024-08-08 19:40
有些星座特別容易想東想西。（取材自unsplash.com＠Arzu Sendag）

12星座誰最疑心病 天蠍直覺驚人、他心情不好就各種小劇場

2024-08-09 01:30

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它