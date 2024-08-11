蘋果傳明年初推iPhone SE 4 搭載OLED螢幕且支援AI功能

蘋果傳出明年初將推出iPhone SE 4，是新一代的平價手機。圖為蘋果在2016年發表的iPhone SE。(美聯社)

蘋果公司最新款的平價手機、第四代的iPhone SE據報導將在2025年初上市，傳出將搭載OLED螢幕，而且支援蘋果的人工智慧 平台Apple Intelligence。

根據先前的傳言，iPhone SE 4應該會有許多更新。依據最新報導，這款平價手機即將迎來重大改款。

彭博資訊11日報導，iPhone SE 4最快將在「2025年初」推出，將是當前iPhone SE機款自2022年上市以來首度升級。

彭博這份時事通訊同樣指出iPhone SE 4將搭載滿版的OLED螢幕，機身則是以iPhone 14為藍本。不過，先前也有傳言指出，最新的iPhone SE看起來會像iPhone 16。

此外，iPhone SE 4傳出將包含支援Apple Intelligenc功能。由於這款手機售價可能不到500美元，有望提供消費者以低成本切入使用生成式AI的方式。

彭博在傳言和爆料方面有著良好的紀錄，最新的報導雖然沒有提供 iPhone SE 4太多新消息，但也為先前的傳言帶來一些佐證。

其他有關iPhone SE 4規格的傳言，包括支援Face ID，以及單一的後鏡頭。