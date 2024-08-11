成功逆襲？ 小米：手機出貨量進入日本市場前3名

小米日本官方表示基於市場調研機構Canalys公布的最新數據，小米2024年第2季在日本地區的出貨量年增359%，市占率為6%。（中通社）

小米 手機在中國市場面臨激烈競爭，不過，在此同時，小米手機日本 市場的官方帳號近期宣布，2024年第二季，該公司在日本市場的出貨量有著顯著提升，並且成功躋身當地市場前三名。小米指出，儘管已取得初步成功，但仍需進一步提高市場份額，同時，小米計劃將繼續向日本市場推出更具吸引力的產品。

據小米日本官方帳號（Xiaomi Japan）於社群平台X發布的推文，小米日本官方表示基於市場調研機構Canalys公布的最新數據，小米2024年第2季在日本地區的出貨量年增359%，市占率為6%。

對此，小米集團總裁盧偉冰在其私人微博發文表示，「日本市場的突破還是非常困難，我們繼續加油。」

中國證券報表示，小米在日本市場的突破的確不易。日本智慧型手機市場長期以來是蘋果公司的主導地域，同時，Google、夏普 和三星等品牌也占有重要地位。

此前，據IDC（國際數據資訊）發布的2023年全年日本手機市占數據，蘋果、夏普、Google排名前三，三星排名第四，而聯想、京瓷並列第五。在今年第二季，小米終於把夏普擠出前三名。

另，從全球市場來看，Canalys數據顯示，今年第二季，全球智慧型手機市場達到雙位數的成長幅度，出貨量達2.889億台。受到產品創新及營商條件改善的推動，全球智慧型手機市場已連續三季的正成長。

其中，三星持續鞏固全球第一的位置，出貨達5,350萬台。蘋果憑藉北美及亞太的強勁動能守住了第二的位置，出貨達4,560萬台。而小米則憑藉具有競爭力的產品組合逼近蘋果，出貨量達4,230萬台，市占率達15%。

此外，新浪財經提到，小米於2019年正式進入日本市場，首款產品為Note 10。自那時起，小米開始逐步擴大在日本的市場份額，並透過不斷推出高性價比和高性能的產品來吸引消費者。例如，小米14Ultra定價高達19萬9,900日圓，遠超過中國市場的6,999元，但依然取得不錯的成績。

有分析稱，小米的成功不僅在於其產品的高品質和高性能，還在於其精準的市場定位和有效的營銷策略。透過與當地合作夥伴的合作，深入了解日本消費者的偏好和需求，從而推出符合當地市場需求的產品。此外，小米也積極利用社群媒體和線上平台進行宣傳推廣，進一步提升了品牌知名度和用戶黏著度。