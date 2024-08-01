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臉書不是只有老人在玩「1功能」受年輕人歡迎

編譯季晶晶／綜合外電
臉書的Groups和Marketplace對美國和加拿大的年輕人深具吸引力。(美聯社)
臉書的Groups和Marketplace對美國和加拿大的年輕人深具吸引力。(美聯社)

Meta Platforms執行長查克柏格說，年輕人覺得臉書（Facebook）又變酷了。華爾街則關心，臉書能否留得住他們。

查克柏格周三在公布第2季財報後的電話會議上告訴分析師，「過去幾季，我們在美國和加拿大看到年輕人的應用程式用量健康成長，Groups和Marketplace之類的產品對年輕人具有吸引力」， 數據呈現出來的與「老人才玩臉書」的說法不符。

Meta的其他近期數據透露，美、加有超過4,000萬年輕人（18到29歲）屬於每日活躍用戶，是三年來最高水準。

Forrester Research的年度消費者調查發現，美國Z世代有46%說，至少每周使用臉書，扭轉了去年的跌勢，2022年是48%而2023年降至43%。部分原因就在於臉書的Marketplace功能。

Marketplace使用方便，從傢具到汽車，什麼都能買，甚至比Craigslist還受歡迎，部分原因是買家能看到賣家個人資料及其評價。現在的問題是，年輕世代找了待售二手商品之後，還會不會留在臉書。

一位分析師詢問Meta，是否設法透過Marketplace賺錢，該銷售平台的規模可能比eBay更大。查克柏格表示，Marketplace已受惠於產品改進以及美國對二手貨的強勁需求。

Meta另一個以X（舊稱推特）為主要對手的社群平台Threads也有長足的進步。Threads的每月用戶接近2億。

當查克柏格說，還要繼續砸巨資投入基礎設施，為AI建立算力時，Meta旗下所有社群媒體平台都有強勁增長，緩解了投資人和分析師可能產生的憂慮。

臉書 查克柏格 Threads

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