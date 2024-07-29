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華爾街日報：繼TikTok後 中國AI軟體Talkie在美也爆紅

中央社台北29日電
由中國企業MiniMax研發的AI聊天機器人軟體Talkie，如今成為美國高人氣的App，許多美國用戶卻沒注意到它是中國產品。（路透）
由中國企業MiniMax研發的AI聊天機器人軟體Talkie，如今成為美國高人氣的App，許多美國用戶卻沒注意到它是中國產品。（路透）

華爾街日報報導，由中國企業MiniMax研發的AI聊天機器人軟體Talkie，如今成為美國高人氣的App，許多美國用戶卻沒注意到它是中國產品。另一方面，這也凸顯中國企業在政府嚴格監管下無法盡情施展AI舞台，只好往海外發展。

根據報導，Talkie約在1年前推出，文件顯示其所有權可追溯到一家新加坡公司。但熟悉內情人士透露，Talkie真正的母公司，是總部位在上海、被列為中國「AI四小龍」之一的MiniMax，這家公司也是4家中國科技獨角獸公司之一。

報導指出，數據顯示，截至今年6月，Talkie在美國下載量最大的免費娛樂App中排名高居第5。而它在全球有約1100萬個活躍用戶，其中一半以上在美國，在菲律賓、英國及加拿大也很受歡迎。至於源自美國矽谷的AI聊天機器人軟體龍頭Character.AI，活躍用戶數約為1700萬個，差距不算太大。

在設定上，Talkie鎖定的是西方用戶，能和與AI虛擬生成的美國女歌手泰勒絲（Taylor Swift）、富商馬斯克（Elon Musk）、NBA球星詹姆斯（LeBron James）、前美國總統川普（Donald Trump），以及小說哈利波特（Harry Potter）裡的角色們聊天。

報導提到，當用戶在Talkie上，詢問AI生成的川普「美國和中國的貿易戰會持續多久？」時，AI川普的回答是「直到把中國拉上談判桌」。

更有甚者，用戶還能在Talkie上創建自己的虛擬角色，自行定義虛擬角色的外觀、人生經歷，甚至聲音。而Talkie對用戶的號召，便是「讓你最瘋狂的想像變成現實」。

這項報導提到，Talkie取得上述成績之餘所面臨的嚴酷現實是，一些以ChatGPT為目標，且具發展潛力的中國App，因為中國政府的嚴格監管和審查而無法盡情施展，進而從用戶互動中取得數據以改善自家的AI技術。這些障礙，已促使許多中國App開發者在他國謀求發展，包括美國。

報導說，對於像MiniMax這樣的中國AI企業新星來說，在中國經濟疲軟、尖端晶片難以取得，且監管阻礙創新的情況下，進軍海外正可開闢急需的商業和開發管道。像是廣告及收費訂閱，即為MiniMax帶來了實實在在的收入。

Talkie的成功，也讓外界聯想到同樣熱門、但在美國面臨制裁的中國短影音平台TikTok。上海八六證券研究（86Research）分析師柴超毅（Charlie Chai）針對中國科技企業進軍海外市場表示，即使這些中企遵守所有數據安全法，「中國公司」的標籤也會自動引起懷疑。

根據報導，5月才開始使用Talkie的美國大學生詹寧斯（David Jennings）表示，Talkie的「中國血統」讓他有點意外，但並沒有覺得不舒服。而他也不希望自己手機上的App受到地緣政治的干擾。

報導提到，詹寧斯懷疑，徹底和中國的App開發者劃清界限在美國是不是行得通，「中國無處不在，我們真的能完全擺脫它嗎」。

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