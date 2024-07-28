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首批蘋果iPhone 16沒AI功能？Apple Intelligence傳延數周發布

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果的AI應用Apple Intelligence傳出延後數周發布，這可能造成今年首批出貨的iPhone 16機型沒有新AI功能。(路透)
蘋果的AI應用Apple Intelligence傳出延後數周發布，這可能造成今年首批出貨的iPhone 16機型沒有新AI功能。(路透)

知情人士透露，蘋果公司（Apple）計劃10月推出AI功能，作為軟體更新的一部分。這意味它的AI應用「Apple Intelligence」不會出現在預定9月釋出的iPhone和iPad軟體大改版，要等新作業系統iOS 18和iPadOS 18後續更新時才廣泛推出。這可以給蘋果更多時間修復程式漏洞。

知情人士補充說，蘋果仍然計畫最快本周透過iOS 18.1和iPadOS 18.1 Betas，首次提供Apple Intelligence給軟體開發商測試。這與蘋果過去的作法不同，它通常在新一代軟體公布前後，才釋出後續更新的預覽版。

這次事關重大。蘋果在AI下了很大的押注，為確保消費者體驗，需開發商支援協助解決問題，並擴大測試功能。Apple Intelligence穩定性顯有疑慮，是導致蘋果將其與iOS 18和iPadOS 18初始版本分開發布的部分原因。

這家科技巨擘上周向開發商推出iOS 18.0的第四個測試版，目標是在7月底前完成開發。蘋果每年9月推出新款 iPhone 時，都會隨之推出新軟體。這需要提早數周完成作業系統，以便硬體出廠前有時間先安裝上軟體。

Apple Intelligence的發布計畫可能造成今年首批出貨的iPhone 16機型沒有新AI功能，必須過幾周進行軟體更新補上。即使Apple Intelligence隨iOS 18.1和iPadOS 18.1推出時，也會缺少一些功能，包括對Siri的一些最重要變更。

根據彭博資訊，蘋果計劃2024年底至2025年上半年，透過iOS 18的多次更新，推出全套的Apple Intelligence功能。除iPhone和iPad之外，Apple Intelligence也將是macOS Sequoia的一部分，出現在搭載蘋果自家晶片的Mac電腦上。

iPhone 16系列在設計上的變化不大，除了一個控制相機的新按鈕以及速度更快的晶片外，軟體相關的功能強化將是新機的銷售重點。

Apple iOS iPhone

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