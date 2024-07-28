平價iPhone SE 4傳明年推出 3大亮點或成中階Android殺手

蘋果平價手機iPhone SE被傳明年推出新一代。圖為iPhone SE 2。（圖：蘋果提供）

蘋果平價手機iPhone SE系列傳出明年將推出新一代機型iPhone SE 4，有望具備與iPhone 16相近的效能表現，但售價卻不用600美元，綜合目前傳聞，iPhone SE 4預計將擁有3大亮點，有機會成為新一代中階Android 殺手。

1.螢幕升級6.06吋

iPhone SE系列雖主打平價，然而其螢幕尺寸卻被不少用戶詬病，現行iPhone SE 3的螢幕為4.7吋，無法滿足用戶觀看影音的需求，而即將發表的iPhone SE 4傳出將會換上6.06吋的OLED螢幕，不只尺寸升級，畫面表現也會更加鮮艷。

2.最便宜的蘋果AI 手機

iPhone SE 4傳出將採用與iPhone 16同等級的A18晶片 ，並且最多將搭載8GB RAM記憶體，「9to5mac」推測，蘋果或許會讓iPhone SE 4支援「Apple Intelligence」功能，包含新版Siri、AI寫作工具等，成為蘋果旗下最平價的AI手機。

3.CP值更高

iPhone SE的平實價格向來是該系列機型主打亮點，即將推出的iPhone SE 4免不了會微調價格，傳售價將落在499至549美元之間，雖然比現行iPhone SE 3的429美元略貴，但仍是蘋果唯一600元以下的手機，且還能提供與iPhone 16相近的效能，又有望支援「Apple Intelligence」功能，預計發表後將吸引一波換機潮。

蘋果傳明年推全新平價手機 3大亮點有望殺翻中階Android

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