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The Information：蘋果可能最快後年發表折疊機

編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果設計師希望可折疊iPhone 應該比目前款式再薄一半，這樣合上時就不會太厚。(美聯社)
蘋果設計師希望可折疊iPhone 應該比目前款式再薄一半，這樣合上時就不會太厚。(美聯社)

科技產業媒體網站 The Information 引述知情人士報導，蘋果（Apple）正在研發一款可折疊iPhone，可能最快在2026年發表，而最近幾個月已經聯繫亞洲供應商生產新產品所需的零組件。

知情人士透露，這款手機就像三星早在2020年推出的Galaxy Z Flip一樣可以折疊。

The Information 強調，蘋果眾所周知常常在開發到最後取消計畫，因此無法保證屆時一定會發表可折疊iPhone。如果蘋果最後推出可折疊iPhone，將是iPhone歷來最重大的硬體設計改款。

蘋果最近為此產品給了代號V68，可見發展已不僅止於概念，而是和供應商共同開發的正式產品。報導引述知情人士報導，一般iPhone從開始到完成大約需要24個月才能成功製造，由於可折疊螢幕仍然是一個新技術，可折疊iPhone的開發可能需要更長的時間。

報導說，可折疊iPhone 是否問世有兩個問題尚待克服。一是消除螢幕中間在多次折疊後形成的摺痕。另外，蘋果設計師也希望可折疊iPhone 應該比目前款式再薄一半，這樣合上時就不會太厚。

iPhone 三星 Apple

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