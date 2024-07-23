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從運動員到開發者 英特爾運用開放AI系統解決真實世界的挑戰

記者簡永祥／台北即時報導
從運動員到開發者， 英特爾運用開放AI系統解決真實世界的挑戰。（英特爾提供）
從運動員到開發者， 英特爾運用開放AI系統解決真實世界的挑戰。（英特爾提供）

英特爾發布與國際奧委會（International Olympic Committee，IOC）合作的更多細節，透過產業應用導向的生成式AI（Gen AI）檢索增強生成（RAG）解決方案，進一步展示如何透過搭載Intel® Gaudi®加速器和Intel® Xeon®處理器的開放式AI系統，協助開發者和企業因應AI熱潮所帶來的挑戰。

英特爾執行副總裁暨資料中心與AI解決方案總經理Justin Hotard表示，「與國際奧委會的合作展現英特爾致力提高AI可用性的決心。藉由建構開放的競爭環境，鼓勵創新和創造力，英特爾協助開發者和企業打造客製化AI解決方案，帶來實際的應用成果。英特爾也透過開放且協作的生態系，改變幫助運動選手的方式，並與合作夥伴一起創造更多的可能性。」

英特爾表示，取得奧運參賽資格對選手而言只是開始，為幫助全球1萬1000名來自不同語言和文化的奧運選手導航場館路線，並遵守賽事規範，奧委會與英特爾合作開發了一款AI聊天機器人─Athlete 365。這款聊天機器人採用由英特爾Gaudi加速器和Xeon處理器驅動的RAG解決方案，能夠回應運動員的問題並進行互動，並於運動員在巴黎奧運選手村停留期間按照需求提供相關資訊，讓選手得以專注於訓練與競賽。

布署生成式AI解決方案時會面臨成本、規模、準確性、開發要求、隱私與安全性等挑戰。其中，RAG對生成式AI工作負載來說相當重要，它能夠讓企業安全地利用專有資料，提高AI輸出的及時性和可靠度，進一步提升AI應用的品質與實用程度，這對於現今以資料驅動的世界而言相當重要。

英特爾透過與AI平台、開放性標準以及強大的軟體生態系共同合作，使開發人員能夠針對企業需求開發客製化生成式AI RAG解決方案。此次合作也展現了英特爾致力於提供開放、多供應商、穩健且可彈性組合的生成式AI解決方案。

英特爾預計將在9月24日至25日於加州聖荷西舉辦的年度Intel Innovation大會上，透過Granite Rapids和Gaudi 3進一步展示AI系統的領先地位和合作夥伴動能。

AI 巴黎奧運 加州

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