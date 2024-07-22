我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗已獲足夠代表票 民主黨最晚8月7日提名

影／伊州非裔婦在家報警 反遭白人警槍殺

Google宣布放棄消除瀏覽器Cookie 廣告商鬆一口氣

編譯葉亭均／綜合外電
Google將讓Chrome瀏覽器保留「Cookie」技術。(路透)
Google將讓Chrome瀏覽器保留「Cookie」技術。(路透)

Google將結束四年來打算將Chrome瀏覽器中「Cookie」淘汰的計畫，表示將讓使用者擁有能夠選擇更多隱私的選項，而非汰除Cookie。此前，Google屢屢延後上述計畫，並且與廣告業產生分歧。

根據Google的網站解釋，Cookie是使用者在瀏覽網站時，網站傳送給瀏覽器的一小段文字，可讓網站儲存使用者的瀏覽資訊，方便下次瀏覽。然而，這種軟體也讓行銷業者能夠追蹤使用者。

Google在一篇貼文中表示，由於考量到消除Cookie會對出版商、廣告商和其他涉足龐大數位廣告業務者的影響，因而做出不廢除Cookie的決定。

Chrome用戶已經可以選擇在瀏覽器設置中選擇隱藏Cookie。一直在監督Google封殺Cookie的英國隱私監管機構表示，Google現在將不會消除Cookie，而是會向用戶呈現提示，讓用戶選擇打開或關閉Cookie。

Google副總裁查維茲（Anthony Chavez）周一在一篇部落格中表示公司正提出一項升級的做法，提升用戶的選擇，「為了取代棄用第三方Cookie，我們將在Chrome引進一種新體驗，讓人們被告知他們進行網頁瀏覽時可採用的選項，而且他們能夠隨時調整選項」。

最新行動代表Google的一大轉變，該公司多年來投入推動Privacy Sandbox（隱私沙盒），也就是用其他工具為廣告商取代Cookie，如今則表示，將繼續提供這些工具給開發人員。

Google最初是在2020年宣布打算消滅Cookie，這種技術可紀錄網路使用者在網頁上的瀏覽活動，以便讓廣告商針對他們投放相關廣告並追蹤有效性。Google原先表示要在2022年前廢除Cookie。

隱私權倡議者稱讚此舉，但廣告商反對，理由是Google要取代Cookie的計畫會迫使他們把支出移往Google的數位廣告產品。

在2021年，英國監管機構對這項計畫是否會損害數位廣告競爭展開調查。Google承諾與監管機構合作，並承諾在刪除Cookie之前至少提前60天通知該機構審查以便調整。隨著調查的拖延，Google原訂在2022年消滅Cookie的計畫被延後。

Chrome是世界上最受歡迎的網頁瀏覽器，而且是唯一仍支援Cookie的主要瀏覽器。然而，打算廢除Cookie的計畫讓一年市場規模6,000億美元的網路廣告產業提心吊膽。廣告商、廣告科技公司與網頁出版者致力於確保他們的業務能耐得住變化，還急著蒐集消費者資訊與建立數百萬消費者檔案。因為如果Cookie消失，就更難以利用其數據來投放有針對目標的網路廣告。許多數位出版者、廣告科技公司與數據仲介商，已在防範一旦Cookie消失，會導致自家廣告價格下跌的局面。

Google

上一則

男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重

下一則

賀錦麗夫妻數百萬美元身家 都投資了什麼？

延伸閱讀

科技巨人即將發布財報前 晶片和台灣安危罩上烏雲

科技巨人即將發布財報前 晶片和台灣安危罩上烏雲
財報登場 特斯拉、Alphabet上秀 將透露電動車與AI需求

財報登場 特斯拉、Alphabet上秀 將透露電動車與AI需求
創意市集快閃店入駐Google遊客中心 台藍染作品陳列

創意市集快閃店入駐Google遊客中心 台藍染作品陳列
Google預告 短網址服務將於明年8月走入歷史

Google預告 短網址服務將於明年8月走入歷史

熱門新聞

響尾蛇鏡頭專案這套系統已上線，拍攝科羅拉多州某地數百尾響尾蛇的蛇窟。（取材自RattleCam.org）

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

2024-07-18 19:50
在密西西比州克林頓市漢堡王分店擔任經理的莎凱拉今年暑假聘用兒子和兒子的三位朋友到自己的店工作，因為被質疑付給4人較高薪水，最後5人都被解雇。(翻攝Shakayla Dixon臉書Work Fah Itt )

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

2024-07-16 19:40
天蠍座很神秘，難以看透其內心。示意圖。（取材自pexels.com@Lisa Fotios）

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

2024-07-15 19:40
四生肖退休後可安享晚年。（取材自pexels.com@Belle Co）

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

2024-07-20 03:00
4生肖本月將迎來好運，人生出現重大轉折。情境示意圖。(圖／123RF)

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

2024-07-21 19:42
四星座七月下旬運勢好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Quang Anh Ha Nguyen）

4星座財富大門開了 金牛投資有回報、他們迎情感世界豐收季

2024-07-20 21:35

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮
賀錦麗在拜登退選後首公開發言 「總統身體好轉」

賀錦麗在拜登退選後首公開發言 「總統身體好轉」